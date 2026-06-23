Bari, a Casa delle Culture la mostra fotografica “I volti dell’accoglienza”

BARI – Sarà inaugurata oggi, martedì 23 giugno, alle ore 17, negli spazi di Casa delle Culture, la mostra fotografica, progetto curato dal fotografo e documentaristadedicato alle storie di migranti accolti nei percorsi del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) in Puglia.

L’esposizione propone una serie di intensi ritratti fotografici che raccontano, attraverso gli sguardi, le esperienze di beneficiari e beneficiarie dei progetti di accoglienza, insieme agli operatori che quotidianamente li affiancano nei percorsi di inclusione sociale, orientamento e supporto.

Tra i protagonisti degli scatti ci sono persone provenienti da diversi Paesi, come la Nigeria, la Costa d’Avorio e altre realtà segnate da persecuzioni, violazioni dei diritti umani e condizioni di grave vulnerabilità. Le fotografie esposte raccontano in particolare le esperienze degli accolti nei progetti SAI di San Ferdinando di Puglia, Candela e Stornarella, gestiti dalla cooperativa Medtraining.

«Questa mostra è stata concepita con una finalità antirazzista e antifascista – spiega Matteo della Torre – per contrastare narrazioni fondate sul pregiudizio e sulla paura. Il volto del migrante può aiutarci a superare barriere mentali e stereotipi, invitandoci a guardare oltre le apparenze e a riconoscere l’umanità delle persone attraverso le loro storie».

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 24 giugno al 7 luglio, dalle ore 8 alle 20, negli spazi di Casa delle Culture, in via Barisano da Trani 15.

Promossa dall’assessorato alla Giustizia e al Benessere Sociale e ai Diritti Civili del Comune di Bari, Casa delle Culture è un presidio dedicato all’accoglienza e all’inclusione delle persone migranti presenti sul territorio cittadino. La struttura, gestita da Medtraining insieme alla Cooperativa Sociale San Giovanni di Dio, offre accoglienza residenziale temporanea, servizi di orientamento socio-sanitario, supporto legale e psicologico, percorsi di integrazione culturale e lavorativa.

Attraverso iniziative culturali, laboratori, spettacoli e mostre, Casa delle Culture si propone come luogo di incontro tra cittadini italiani e persone provenienti da altri Paesi, favorendo il dialogo, la conoscenza reciproca e la costruzione di una comunità più inclusiva.