Bari celebra 40 anni di gemellaggio con Guangzhou: al Petruzzelli debutta “Incontro d’Oriente”

BARI - Un ponte culturale tra Italia e Cina prenderà forma sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli il prossimo 16 giugno, quando andrà in scena, una produzione artistica in prima mondiale realizzata dalla School of Music and Dance della Guangzhou University per celebrare il quarantennale del gemellaggio tra Bari e Guangzhou, l’antica Canton.

Lo spettacolo rientra nel programma di EXTRA 2026, la prima stagione estiva della Fondazione Petruzzelli, che fino a metà luglio propone tredici appuntamenti dedicati a musica, danza e approfondimenti culturali.

L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo internazionale attraverso il linguaggio universale dell’arte. Sul palco si esibiranno dieci artisti tra musicisti, cantanti e ballerini, protagonisti di una performance che intreccia tradizione e contemporaneità, con melodie popolari cinesi, composizioni originali, danza moderna e costumi tipici della cultura cantonese.

Ad aprire la serata sarà il brano vocale “Ti regalo un gelsomino d’Oriente”, reinterpretazione contemporanea della celebre melodia popolare cinese “Il Gelsomino”, simbolo di amicizia e ospitalità. Seguirà il duetto di danza “Fusione ed Armonia”, ispirato ai principi dello Yin e Yang, che mette in scena l’equilibrio tra energia e delicatezza.

Il percorso artistico accompagnerà il pubblico attraverso paesaggi sonori, racconti identitari e tradizioni delle diverse etnie cinesi, con una fusione tra strumenti occidentali e orientali e coreografie che combinano elementi della danza tradizionale del Guangdong e della Mongolia con linguaggi contemporanei.

Nella parte finale dello spettacolo, opere come “Imboscata” e “Guardando le montagne, le acque e la Cina” offriranno una sintesi simbolica della cultura cinese, lanciando un messaggio di rispetto reciproco, inclusione e valorizzazione delle diversità.

“Incontro d’Oriente” non sarà soltanto uno spettacolo, ma anche un momento di diplomazia culturale che rafforza il legame storico tra Bari e Guangzhou. Il capoluogo pugliese fu infatti la prima città europea a siglare, nel 1986, un gemellaggio ufficiale con la metropoli cinese, dando vita a una relazione che oggi continua a svilupparsi attraverso iniziative culturali, economiche e istituzionali.

L’appuntamento è fissato per martedì 16 giugno alle ore 21 al Teatro Petruzzelli di Bari.