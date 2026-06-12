Bari, giovane donna trovata morta in casa: accertamenti della polizia

BARI - Una giovane donna è stata trovata priva di vita nella sua abitazione nella zona compresa tra via Giulio Petroni e via Lembo, a Bari. La scoperta ha fatto scattare l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno raggiunto il luogo con numerose pattuglie per effettuare tutti gli accertamenti necessari.

Secondo quanto riferito da residenti e passanti presenti nell'area, sul posto sarebbero intervenuti diversi equipaggi della Polizia di Stato, impegnati nei rilievi e nelle verifiche utili a ricostruire le circostanze del decesso.

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle cause della morte. Tra le persone presenti sul luogo dell'intervento si è diffusa l'ipotesi che la donna potesse soffrire di problemi cardiaci, ma si tratta di una circostanza che dovrà essere accertata dagli investigatori e dagli eventuali esami medico-legali.

Gli agenti hanno svolto le attività investigative previste in questi casi per chiarire l'accaduto ed escludere qualsiasi elemento di rilievo. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.

Si attendono nelle prossime ore eventuali comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell'ordine e della magistratura competente.