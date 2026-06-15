Tragedia ad Ancona: morto il giovane calciatore Davide Paglialunga in un incidente stradale

ANCONA - Profondo cordoglio tra Ancona e Nardò per la morte di Davide Paglialunga, 21 anni, giovane calciatore deceduto in un drammatico incidente stradale avvenuto in contrada Baraccola, nel territorio di Ancona.

Centrocampista classe 2005, Paglialunga era considerato una promessa del calcio marchigiano e militava nella Jesina, dopo aver maturato esperienze nei settori giovanili di Ascoli, Pescara e Ancona.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida di una Opel Corsa quando è rimasto coinvolto in un violento tamponamento. A seguito dell’impatto, il veicolo ha preso fuoco e il calciatore sarebbe rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo.

Un finanziere di passaggio è riuscito a soccorrere e mettere in salvo un altro ragazzo che si trovava sul sedile posteriore, ma per Paglialunga non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio del mondo del calcio

La notizia ha profondamente scosso l’ambiente sportivo. In una nota ufficiale, la Jesina ha ricordato il 21enne come un atleta talentuoso e un ragazzo stimato da compagni e società, sottolineandone la determinazione in campo e le qualità umane fuori dal rettangolo di gioco.

Le origini e la famiglia

Paglialunga era figlio di Roberto, operaio metalmeccanico originario di Nardò, scomparso nel 2020 dopo aver assistito alla firma del primo contratto professionistico del figlio con l’Ascoli.

Il giovane lascia la madre Irene Anglano, la nonna Cosima D’Aprile e gli altri familiari. I funerali si terranno a Polverigi, in provincia di Ancona.