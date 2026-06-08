Bari: da giugno ad agosto laboratori gratuiti per bambini

BARI - Si svolgerà domani, martedì 9 giugno, alle ore 17, nel parco Due Giugno, l’evento di presentazione di “Connessioni Pedagogiche 0-6”, il progetto promosso dal Municipio 2, che prevede laboratori educativi per i bambini da zero a sei anni, il presidio di ascolto pedagogico e gli aperitivi educativi per i genitori. Le attività, tutte gratuite, saranno organizzate da giugno ad agosto nei parchi del Municipio (parco Due Giugno, parco Don Tonino Bello, e parco degli Aquiloni).

Il progetto è stato voluto dal Municipio 2 e realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale SoleLuna. Nel corso dell’evento di domani sarà presentato il calendario completo delle attività, con gli interventi della presidente del Municipio II Alessandra Lopez, del presidente della Commissione Welfare Municipio 2 Marco Pesce, e di Giovanni Barnaba, presidente della cooperativa SoleLuna. Nel corso del pomeriggio, sono in programma giochi e uno spettacolo circense.

Le iniziative inserite nel progetto “Connessioni Pedagogiche”, gratuite, sono destinate ai minori ed ai genitori residenti sul territorio del Municipio 2, previa iscrizione.

Le attività si realizzeranno con una specifica programmazione settimanale e, al fine di favorire la raccolta delle adesioni, sono in programma tre pomeriggi dedicati alle iscrizioni, secondo il seguente calendario (info 3892164948):





· mercoledì 10 giugno dalle ore 17:30 alle 19:30 nel parco Don Tonino Bello

· giovedì 11 giugno dalle ore 17:30 alle 19:30 nel parco degli Aquiloni

· venerdì 12 giugno dalle ore 17:30 alle 19:30 nel parco Due Giugno.









Le attività del progetto, poi, si articoleranno nei tre parchi con queste modalità (come indicato nelle locandine allegate):

· laboratori estivi per bambini e bambine da zero a tre anni - dal 23 giugno al 4 agosto, dalle ore 16.30 alle 18.30

· laboratori estivi per bambini e bambine da tre a sei anni - dal 23 giugno al 4 agosto, dalle ore 18.30 alle 20.30

· aperitivi educativi rivolti ai genitori – dal 23 giugno al 3 agosto, orario da concordare

· presidio pedagogico rivolto ai genitori – dal 20 giugno al 18 luglio dalle 9.30 alle 11.30.





“Ci sono luoghi che crescono davvero quando riescono a prendersi cura dei loro bambini, delle loro bambine e delle famiglie – sottolineano la presidente Lopez e il presidente Pesce -. È da questa convinzione che nasce ‘Connessioni Pedagogiche’, un progetto che mette al centro l’infanzia, l’ascolto e la costruzione di una comunità più vicina ai bisogni delle persone. Sappiamo quanto sia importante, soprattutto nei primi anni di vita, potere contare su relazioni significative, spazi accoglienti e servizi capaci di sostenere le famiglie. Per questo abbiamo scelto di investire in un progetto che non offre soltanto attività educative, ma costruisce legami, crea occasioni di confronto e rafforza quel senso di comunità che rappresenta il bene più prezioso di un territorio.

Perché crescere un bambino o una bambina non è mai un compito che riguarda una sola persona, ma una responsabilità condivisa che coinvolge un’intera comunità.

L’evento di presentazione sarà l’occasione per conoscere da vicino il progetto, vivere momenti di allegria e scoprire le opportunità che verranno offerte nei prossimi mesi. Sarà anche un momento per ritrovarsi, incontrarsi e riscoprire il valore della vicinanza e della partecipazione.

Come amministratori sentiamo il dovere, ma soprattutto la responsabilità umana, di promuovere iniziative che mettano al centro i più piccoli e sostengano chi ogni giorno si prende cura di loro. Investire nell’infanzia significa investire nel futuro della nostra città, ma significa anche rendere il presente più sereno, inclusivo e ricco di opportunità per tutti.

Invitiami quindi le famiglie del Municipio 2 e dell’intera città a partecipare a questa giornata speciale perché insieme possiamo costruire quelle connessioni che aiutano i bambini a crescere e le comunità a diventare più forti, solidali e accoglienti”.

Per tutte le informazioni sulle attività del progetto, è disponibile il numero 3892164948.



