Bari Fashion Red Carpet 2026: il 12 giugno all’Università di Bari la sesta edizione tra moda, giovani talenti e Made in Puglia

BARI - Torna il, appuntamento dedicato all’eccellenza della moda pugliese ideato e curato dal fashion creator. La sesta edizione si terrà venerdì 12 giugno alle ore 20:30 nella sede dell’, confermando il legame tra creatività, formazione e territorio.

L’evento, nato nel 2015, si è consolidato negli anni come piattaforma di promozione del tessile-moda regionale e come spazio di incontro tra imprese, designer e nuovi talenti, con l’obiettivo di valorizzare il Made in Puglia e rafforzare le filiere produttive locali.

Moda, artigianato e brand del territorio

Anche questa edizione vedrà la partecipazione di realtà pugliesi del settore moda e accessori come Nino Armenise, La Flores Boutique e Michele Achille con i gioielli artigianali di Tracy P, espressione di un sistema creativo che punta su qualità, personalizzazione e ricerca stilistica.

Tra le novità figura la collaborazione con Boutique Parrucchieri, che curerà trucco e acconciature delle modelle, portando oltre trent’anni di esperienza nel settore beauty e contribuendo alla costruzione dell’identità estetica della manifestazione.

Spazio ai giovani del BaLab

Uno dei focus principali sarà dedicato ai giovani talenti del BaLab, il Contamination Lab dell’Università di Bari, con la presentazione delle collezioni dei brand emergenti HavanaEco, Joyd e Charme. Progetti nati in ambito accademico che trasformano creatività e innovazione in imprese concrete, con un’attenzione particolare a sostenibilità e design contemporaneo.

Un evento gratuito e aperto al pubblico

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito e aperto al pubblico, con l’obiettivo di rendere la moda un’esperienza condivisa e accessibile.

Secondo l’ideatore Vincenzo Maiorano, il Bari Fashion Red Carpet rappresenta “una celebrazione del talento e del saper fare pugliese”, capace di mettere in rete energie creative e produttive del territorio e di raccontare una Puglia sempre più protagonista nel panorama nazionale e internazionale.