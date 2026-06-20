Bari, il 26 giugno “Aperitivo contro la Droga”: confronto pubblico su prevenzione e dipendenze

BARI – Informare, sensibilizzare e promuovere una cultura della prevenzione. Con questi obiettivi l’associazione “Dico NO alla Droga Puglia” organizza l’incontro “Aperitivo contro la Droga”, in programma giovedì 26 giugno alle 18.30 negli spazi di Portineria 21 a Bari.

L’iniziativa, a ingresso libero e gratuita, si svolge in occasione della Giornata Internazionale contro l’Abuso e il Traffico Illecito di Droghe, istituita dalle Nazioni Unite, e intende offrire un momento di riflessione e confronto aperto alla cittadinanza sul fenomeno delle dipendenze.

Nel corso dell’incontro interverranno l’avvocato Barbara Fortunato, presidente dell’associazione “Dico NO alla Droga Puglia”, Gaetano Cacucciolo, che porterà la propria testimonianza personale, il dottor Giuseppe Poggi, già Commissario dell’Antidroga di Bari, la professoressa Lucia Vitale, esperta in educazione, e Andrea Catalano, vice commissario della Polizia Metropolitana di Bari.

Attraverso i contributi dei relatori saranno affrontati temi legati alle conseguenze del consumo di sostanze stupefacenti, al ruolo dell’informazione e dell’educazione nella prevenzione e all’importanza della responsabilità sociale nel contrasto al fenomeno.

L’associazione promotrice sottolinea come la prevenzione debba tradursi in un impegno quotidiano, coinvolgendo famiglie, scuole, istituzioni e cittadini in un percorso condiviso di consapevolezza e tutela della salute pubblica.

Al termine del dibattito è previsto un momento conviviale con aperitivo e piccolo buffet offerto ai partecipanti.

L’invito è rivolto a tutta la comunità, con particolare attenzione a famiglie, educatori, studenti e operatori del settore, nella convinzione che il dialogo e la conoscenza rappresentino strumenti fondamentali per costruire una società più informata e sicura.