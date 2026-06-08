Sanità, avviata la fase operativa del nuovo ospedale Monopoli-Fasano: La Ghezza (M5S) “Momento importante per il territorio”

BARI - È iniziata la fase operativa del trasferimento delle attività dall’ospedale “San Giacomo” al nuovo ospedale Monopoli-Fasano, un passaggio considerato strategico per il rafforzamento dell’offerta sanitaria nel territorio.

A sottolinearne il valore è la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Maria La Ghezza, che definisce l’avvio del trasferimento “un momento importante per tutto il territorio”.

Il ringraziamento alla ASL e il cronoprogramma

La Ghezza ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla ASL di Bari e dal personale sanitario coinvolto, impegnato – secondo quanto riferito – in un trasferimento graduale delle attività per garantire continuità assistenziale e sicurezza dei pazienti.

Il cronoprogramma prevede che dal 15 giugno il nuovo ospedale possa essere pienamente operativo, anche grazie alla formazione del personale sull’utilizzo delle nuove apparecchiature tecnologiche.

Il futuro del “San Giacomo”

Parallelamente, resta aperta la riflessione sul futuro del presidio “San Giacomo”, che secondo quanto dichiarato dovrebbe essere riconvertito in struttura di sanità territoriale.

La consigliera ha annunciato un confronto sul territorio per approfondire i servizi necessari alla cittadinanza e definire le funzioni del presidio nella nuova organizzazione sanitaria.

Mobilità e collegamenti

Tra i temi affrontati anche quello dei trasporti: è stato attivato un servizio di collegamento di trasporto pubblico locale tra il nuovo ospedale e i comuni di Monopoli, Polignano a Mare e Fasano.

La Ghezza ha infine annunciato che la questione dei collegamenti sarà oggetto di confronto in Commissione Trasporti, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità del bacino d’utenza.

“Continuiamo a lavorare per una sanità più vicina ai cittadini e con servizi sempre più efficienti”, ha concluso.