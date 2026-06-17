Bari, laurea magistrale honoris causa a Giovanni Pomarico: premiato il modello d’impresa tra innovazione e sostenibilità

BARI - Una laurea magistrale honoris causa per celebrare una lunga storia imprenditoriale e un impegno costante nello sviluppo economico e sociale del territorio. È il riconoscimento conferito a Giovanni Pomarico, imprenditore, cavaliere del lavoro e fondatore e presidente della Fondazione Megamark.

La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro alla presenza di autorità, amici, rappresentanti del mondo accademico e della famiglia Pomarico.

Il riconoscimento dell’Ateneo

La laurea è stata attribuita sulla base della motivazione approvata dal Dipartimento di Economia e Management, che ha sottolineato la capacità di Pomarico di coniugare innovazione, governance e sostenibilità.

Nella motivazione viene evidenziato il suo percorso come esempio di imprenditoria visionaria, capace di contribuire alla crescita economica, sociale e culturale, rafforzando la cultura d’impresa e valorizzando il capitale umano.

Un percorso tra impresa e territorio

Il riconoscimento rappresenta un omaggio a una figura che ha legato la propria attività imprenditoriale alla promozione di iniziative con ricadute sul territorio, attraverso un modello fondato su sviluppo, responsabilità sociale e attenzione alle persone.

La cerimonia ha riunito esponenti delle istituzioni, del mondo accademico e dell’impresa, celebrando una carriera costruita sul rapporto tra innovazione e crescita sostenibile.