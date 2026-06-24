Vignaioli in Masseria: a Monopoli la festa dei vini naturali, tra ulivi secolari, vignaioli e storie da bere

accesso ai banchi di assaggio

degustazioni illimitate

calice e tracolla

accesso alle mostre e alle performance artistiche

Monopoli si prepara ad accogliere due serate che celebrano il vino come racconto di territorio, il lavoro dei piccoli produttori e l'anima più autentica della Puglia, in un luogo dove natura, cultura e convivialità continuano a incontrarsi sotto il cielo dell'estate. Domenica 28 e lunedì 29 giugno torna Vignaioli in Masseria, l'appuntamento dedicato ai vini naturali e ai vignaioli indipendenti che da sei anni richiama appassionati, operatori del settore e curiosi da tutta Italia. Un evento che non è una semplice degustazione, ma un'immersione nel mondo del vino artigianale e nelle relazioni umane che lo rendono possibile.Ad accogliere il pubblico sarà ancora una volta il suggestivo Parco Rurale di Masseria Spina, uno dei luoghi più affascinanti della campagna pugliese. Un luogo dove il tempo sembra rallentare tra ulivi secolari, antichi frantoi, insediamenti rupestri e sentieri immersi nella natura. Qui il vino diventa il punto di partenza per scoprire un patrimonio fatto di paesaggio, cultura e tradizioni.La manifestazione rappresenta oggi una delle realtà più originali del panorama enologico del Sud Italia perché mette al centro non le etichette, ma le persone. I protagonisti sono infatti i vignaioli che seguono direttamente ogni fase della produzione, dalla vigna alla bottiglia, scegliendo pratiche agricole rispettose della terra e processi di vinificazione naturale che recuperano gesti antichi e restituiscono al vino la sua espressione più autentica.Per due serate, dalle 20 alle 24, sarà possibile passeggiare tra i banchi di assaggio, incontrare direttamente i produttori, ascoltare le loro storie, degustare centinaia di vini e scoprire territori attraverso il racconto di chi li vive ogni giorno.Saranno presenti cantine provenienti da tutta Italia e dall'estero, con una rappresentanza che attraversa la Puglia e passa da quasi tutte le regioni italiane dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, insieme a produttori di Slovenia, Francia e Germania. Tra i vignaioli già confermati figurano nomi molto apprezzati nel mondo del vino naturale come La Cattiva, Cantina Giardino, Casale, Terpin, Jérôme Blin, Staffelterhof, Castello Conti, Furlani, e altri in un elenco che continua ad arricchirsi continuamente.Disponibili anche una sezione distribuzioni con Meteri, Arke, Bibo Potabile, Spina Wine Cellar e VagaVin; un’area spirits con Pharmacy Gin e Urka Spirits; olio e conserve di Le Terre di Masseria Spina e Torrerivera; un’area food con proposte a cura di Parco Rurale con chef Alessandro D’Andrea, Acqua Santa - Special Dish, U’Kor - kimbap, pancake & kimchi, Le Cucine di Masseria Spina - primo piatto, La Querceta & La Tradizione - angolo della carne e Budina Pasticcina - gelato; e un american bar a cura di Hannetta Lee di U’Kor, Bari.Ma Vignaioli in Masseria è anche arte, creatività e incontro tra linguaggi diversi.Durante la manifestazione sarà possibile visitare la mostra dell'illustratrice e visual artist monopolitana Pierfederica Verdegiglio, che porterà nel Parco Rurale il suo universo fatto di memoria, territorio e tradizioni reinterpretati attraverso immagini essenziali e contemporanee. L'artista sarà inoltre protagonista di sessioni di live painting che accompagneranno il pubblico durante le degustazioni.Spazio anche alla Pop Art con una selezione di opere di Edoardo De Liso, artista tranese che unisce l'eredità di Andy Warhol all'energia della street art contemporanea. Attraverso colori vivaci, simboli della cultura pop e richiami al linguaggio urbano, le sue opere raccontano identità, cambiamento e società contemporanea, creando un dialogo originale tra tradizione artistica e creatività metropolitana.A completare l'esperienza ci saranno musica con dj set fino alle 02.30 a cura di Super Fluo - Vins & JNDN - Beats to Play - Martino Recchia - Roberto BugliOne World Selecta + Special Guest, performance dal vivo, momenti di convivialità e la possibilità di esplorare uno dei contesti rurali più suggestivi della costa adriatica pugliese, trasformando una degustazione in una vera esperienza da vivere con tutti i sensi.L'evento si aprirà ufficialmente il 27 giugno con un Welcome Party riservato ai vignaioli, mentre il pubblico potrà accedere alla manifestazione nelle giornate del 28 e 29 giugno.Informazioni e ticketVignaioli in Masseria 202628 e 29 giugnodalle ore 20.00 alle 24.00musica e dj set fino alle 02.30Parco Rurale – Masseria SpinaViale Aldo Moro 27Monopoli (BA)Ticket giornaliero: 25 euroTicket due giorni: 40 euroIl biglietto comprende:+39 345 3111467