Bari, nasce “Radio Libera Bari”: una nuova voce per inclusione, partecipazione e comunità
BARI - È stata presentata nella Sala Campione della sede istituzionale la nuova iniziativa no profit “Radio Libera Bari”, progetto promosso dall’associazione Strada Facendo APS, presieduta da Walter Albrizio, e già attivo sul web.
All’incontro con la stampa hanno partecipato la vicepresidente del Consiglio regionale Elisabetta Vaccarella e il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Antonio Giampietro, che hanno illustrato finalità e valore sociale del progetto.
Uno spazio per dare voce a persone e associazioni
Radio Libera Bari nasce come piattaforma di comunicazione dedicata all’ascolto e alla condivisione, con l’obiettivo di offrire spazio a associazioni, persone con disabilità, caregiver e realtà del terzo settore.
“È uno spazio aperto di espressione e partecipazione – ha sottolineato Giampietro – che valorizza storie ed esperienze spesso poco visibili, contribuendo alla costruzione di comunità più inclusive”.
Vaccarella: “Un progetto che rafforza la comunità”
La vicepresidente Vaccarella ha evidenziato come il progetto vada oltre la dimensione editoriale, rappresentando un percorso di crescita collettiva basato su relazione e partecipazione.
“In un tempo in cui si comunica molto, non tutte le voci trovano ascolto – ha dichiarato – e iniziative come questa hanno un valore decisivo nel rafforzare il senso di comunità”.
Inclusione e rete tra istituzioni e territorio
Il presidente di Strada Facendo APS, Walter Albrizio, ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per trasformare l’inclusione in pratica concreta e quotidiana.
La vicepresidente ha infine ringraziato promotori e istituzioni coinvolte, sottolineando come la Puglia possa contare su un tessuto ricco di esperienze e buone pratiche da raccontare e valorizzare attraverso strumenti innovativi come la nuova radio.