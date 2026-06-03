Bari, nasce “Radio Libera Bari”: una nuova voce per inclusione, partecipazione e comunità

BARI - È stata presentata nella Sala Campione della sede istituzionale la nuova iniziativa no profit, progetto promosso dall’associazione, presieduta da Walter Albrizio, e già attivo sul web.

All’incontro con la stampa hanno partecipato la vicepresidente del Consiglio regionale Elisabetta Vaccarella e il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Antonio Giampietro, che hanno illustrato finalità e valore sociale del progetto.

Uno spazio per dare voce a persone e associazioni

Radio Libera Bari nasce come piattaforma di comunicazione dedicata all’ascolto e alla condivisione, con l’obiettivo di offrire spazio a associazioni, persone con disabilità, caregiver e realtà del terzo settore.

“È uno spazio aperto di espressione e partecipazione – ha sottolineato Giampietro – che valorizza storie ed esperienze spesso poco visibili, contribuendo alla costruzione di comunità più inclusive”.

Vaccarella: “Un progetto che rafforza la comunità”

La vicepresidente Vaccarella ha evidenziato come il progetto vada oltre la dimensione editoriale, rappresentando un percorso di crescita collettiva basato su relazione e partecipazione.

“In un tempo in cui si comunica molto, non tutte le voci trovano ascolto – ha dichiarato – e iniziative come questa hanno un valore decisivo nel rafforzare il senso di comunità”.

Inclusione e rete tra istituzioni e territorio

Il presidente di Strada Facendo APS, Walter Albrizio, ha ribadito l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni per trasformare l’inclusione in pratica concreta e quotidiana.

La vicepresidente ha infine ringraziato promotori e istituzioni coinvolte, sottolineando come la Puglia possa contare su un tessuto ricco di esperienze e buone pratiche da raccontare e valorizzare attraverso strumenti innovativi come la nuova radio.