Sporting Club Bisceglie: al via gli appuntamenti estivi

BISCEGLIE - L’estate pugliese si prepara a infiammarsi con una programmazione d’eccezione allo Sporting Club Bisceglie (Strada del Carro, 98). Quattro venerdì sera, a partire dal 12 giugno, la suggestiva cornice del club si trasformerà in un palcoscenico vibrante, ospitando un calendario di eventi curato per toccare le corde dell’anima e scuotere il pubblico con l’energia del grande spettacolo italiano. Un’offerta imperdibile, siglata da DUO Eventi, che fonde la profondità della canzone d’autore con la leggerezza contagiosa della comicità.Il sipario si alzerà venerdì 12 giugno 2026, alle ore 21:00, con l’atteso evento “Lucio contro Lucio”. Un tributo audace e rispettoso, che vede protagonista Antonio Bucci e l’Insolita Band misurarsi con due giganti assoluti della nostra musica: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio viaggio emotivo attraverso le liriche geniali e le melodie immortali che hanno scandito intere generazioni. Ci si aspetta una performance capace di catturare l’essenza di entrambi gli artisti, regalando un’esperienza sonora che è al contempo omaggio filologico e reinvenzione appassionata. Un’apertura di cartello che promette di essere un ponte tra passato e presente, tra nostalgia e riscoperta.Il viaggio musicale prosegue venerdì 3 luglio con un nuovo e profondo “Battisti Tribute Show”. Dopo l’assaggio del primo appuntamento, qui l’attenzione si focalizzerà interamente sul repertorio di Mogol e Battisti, promettendo un’immersione totale nelle atmosfere malinconiche, romantiche e innovative che hanno reso immortale il cantautore di Poggio Bustone. Un appuntamento irrinunciabile per chiunque voglia ripercorrere le tappe di una carriera artistica senza eguali.A cambiare registro, ma non la qualità dello spettacolo, sarà venerdì 31 luglio con l’irresistibile comicità di Vincenzo Albano. Il talento di Albano, noto per la sua capacità di osservare la quotidianità con sguardo acuto e dissacrante, porterà sul palco dello Sporting Club Bisceglie un cabaret che è una boccata d’aria fresca, tra monologhi esilaranti e personaggi indimenticabili. Una pausa dalla musica che si rivela un’occasione per lasciarsi andare a risate liberatorie e intelligenti.Il gran finale è fissato per venerdì 21 agosto con l’energia debordante di Gianluca “Scintilla” Fubelli. Il comico, volto noto del piccolo schermo e dei palcoscenici italiani, è garanzia di uno show travolgente, fatto di battute fulminanti e una presenza scenica che cattura. “Scintilla” promette di chiudere la rassegna estiva con un’esplosione di buonumore, confermando la versatilità e la ricchezza di questa programmazione.Ogni serata non si esaurirà con lo spettacolo principale: a seguire, un coinvolgente DJ set farà rivivere i fasti della musica italiana degli anni ’80 e ’90, completato da deliziosi corner dolci per un finale di serata all’insegna del gusto e del divertimento.Per non perdere neanche un istante di questa straordinaria programmazione, DUO Eventi lancia una promozione irripetibile: un abbonamento per tutti e quattro gli spettacoli al prezzo speciale di 50€.Questa offerta è valida per un periodo limitato, fino al 6 giugno. Una vera e propria finestra temporale per assicurarsi un’estate di grande musica e risate, risparmiando sul costo dei singoli biglietti.Dettagli dell’offerta: Prezzo: 50€ per l’intero pacchetto di 4 spettacoli.Validità promo: Fino al 6 giugno.Include: Ingresso ai 4 spettacoli estivi (tributi a Lucio Dalla e Lucio Battisti, e cabaret con Vincenzo Albano e Gianluca “Scintilla” Fubelli).L’acquisto dei biglietti e le prenotazioni (obbligatorie) sono disponibili esclusivamente sulla piattaforma TicketSms.Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare la pagina ufficiale di DUO Eventi su Facebook o contattare il numero +39 340 6495584.