Lecce, torna il Pasticciotto Day: il 4 giugno la VII edizione tra degustazioni, arte e solidarietà

LECCE - Ilil Salento celebra uno dei suoi simboli più riconoscibili con il ritorno del, giunto alla sua. L’evento, dedicato al celebre dolce tipico leccese, coinvolgerà contemporaneamente attività in tutta Italia e anche all’estero, con una rete sempre più ampia di partecipanti.

Dall’apertura delle attività fino alle ore 18.00, bar e pasticcerie aderenti proporranno il pasticciotto al prezzo speciale di 1 euro, in una giornata pensata per valorizzare la tradizione dolciaria salentina e promuovere il prodotto simbolo del territorio.

Expo a Lecce e laboratorio a cielo aperto

Dalle 18.00 alle 23.00, Piazza Mazzini a Lecce ospiterà l’Expo Pasticciotto Day, un grande laboratorio di pasticceria a cielo aperto con maestri pasticceri impegnati nella preparazione dal vivo di migliaia di pasticciotti, accompagnati da degustazioni e attività aperte al pubblico.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione Cuore Amico, confermando anche la dimensione solidale dell’iniziativa.

Novità 2026: “Pasticciotto Love Art”

Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca il concorso “Pasticciotto Love Art”, una competizione di pittura ad acquerello dal vivo che trasforma il dolce salentino in soggetto artistico. Dopo una selezione preliminare, 16 finalisti si sfideranno in Piazza Mazzini con opere realizzate in tempo reale.

Un evento globale per il simbolo del Salento

Il Pasticciotto Day coinvolge anche attività all’estero, con partecipazioni previste in città come Parigi, Bruxelles, Barcellona e San Paolo, rafforzando la vocazione internazionale di un prodotto ormai riconosciuto come ambasciatore della cultura gastronomica pugliese.

Nato nel 2020 come iniziativa di rilancio del territorio, l’evento si è consolidato come appuntamento fisso dedicato alla promozione della tradizione dolciaria salentina e alla valorizzazione delle eccellenze locali, con il sostegno di istituzioni e associazioni di categoria.