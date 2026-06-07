Fasano, The Kolors in concerto per la Festa Patronale 2026: appuntamento gratuito in Piazza Ciaia
FASANO – Saranno i The Kolors tra i protagonisti della Festa Patronale di Fasano 2026. La band guidata da Stash si esibirà lunedì 22 giugno alle ore 21 in Piazza Ciaia, offrendo uno degli appuntamenti più attesi del programma dei festeggiamenti.
Il concerto, a ingresso libero, si inserisce nel calendario degli eventi organizzati in occasione della celebrazione dei Santi Patroni della città, che ogni anno richiama migliaia di persone tra residenti, turisti e visitatori provenienti da tutta la Puglia.
Una festa tra musica e tradizione
L’annuncio dell’esibizione contribuisce ad accrescere l’attesa attorno a una manifestazione che unisce tradizione religiosa, spettacolo e partecipazione popolare. La Festa Patronale di Fasano si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti del territorio, con un programma che alterna momenti liturgici, eventi culturali e intrattenimento.
Nel corso della presentazione è stato inoltre illustrato il programma completo dell’edizione 2026, che coinvolgerà l’intera comunità con iniziative diffuse nel centro cittadino.
Informazioni principali
- Evento: Concerto The Kolors
- Occasione: Festa Patronale di Fasano 2026
- Data: Lunedì 22 giugno 2026
- Orario: 21:00
- Luogo: Piazza Ciaia, Fasano (Brindisi)
- Ingresso: Gratuito