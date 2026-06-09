Bari, presentata la campagna “Cambiano le possibilità, cambiano le storie” nell’ambito di LGNet 3

BARI - È stata presentata nellala nuova campagna di sensibilizzazione, promossa dalla cooperativa socialenell’ambito del progetto di welfare comunale

L’iniziativa si inserisce nelle politiche di inclusione rivolte a cittadini di Paesi terzi, migranti e titolari di protezione internazionale in condizioni di vulnerabilità, con l’obiettivo di rafforzare strumenti di assistenza, presa in carico e integrazione sociale.

La campagna e il video

Il cuore della campagna è un video realizzato dall’agenzia di comunicazione LaboratorioCom, con il supporto dell’intelligenza artificiale. La narrazione segue la storia di una donna immigrata che vive ai margini della città, in una quotidianità segnata da precarietà e isolamento.

Un episodio di violenza rappresenta il punto di rottura del racconto, ma la narrazione introduce un elemento di svolta: il tempo si riavvolge e mostra una possibile alternativa, in cui le condizioni di vita e le opportunità della protagonista cambiano radicalmente.

I partecipanti alla presentazione

Alla conferenza stampa sono intervenuti l’assessore alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone, il presidente della cooperativa CAPS Marcello Signorile, il dirigente del settore Osservatorio per l’Inclusione sociale e il Contrasto alla povertà Francesco Elia, e Silvio Boezio, ideatore e realizzatore del progetto per LaboratorioCom, insieme agli operatori dei servizi coinvolti.

I risultati del progetto LGNet 3

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati anche i risultati dei primi 18 mesi di attività dei servizi di Inclusione Abitativa e dell’Unità Mobile del progetto LGNet 3.

Il programma è finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e mira a rafforzare le politiche locali di inclusione sociale, attraverso équipe itineranti di pronta assistenza, iniziative di sensibilizzazione pubblica e la realizzazione di soluzioni abitative protette o di co-abitazione solidale.

Obiettivi e prospettive

LGNet 3 si configura come un intervento strutturale volto a migliorare le politiche di inclusione nelle città, con particolare attenzione alle situazioni di emergenza sociale e alle fragilità più complesse.

Tra le priorità figurano la presa in carico tempestiva delle persone vulnerabili, il sostegno alla locazione e lo sviluppo di strumenti di accoglienza e integrazione capaci di rispondere in modo coordinato ai bisogni del territorio.