Foggia, “Rododendro” in Bottega: il romanzo di Giuseppe Sciarra tra bullismo e identità

FOGGIA - A Foggia torna l’appuntamento connegli spazi di, la bottega delloche promuove prodotti etici e liberati dalle mafie. Giovedì 11 giugno 2026 alle ore 18.30 sarà presentato il romanzodi, pubblicato da Il Viandante edizioni.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Arcigay Foggia “Le Bigotte” e rientra in un ciclo di incontri dedicati alla cultura e al confronto sociale.

La trama del romanzo

“Rododendro” racconta la storia di Davide, cresciuto in un paese immaginario segnato da isolamento, bullismo e difficoltà nell’accettazione della propria identità. Il protagonista vive un percorso di crescita complesso, attraversato da vergogna, fragilità e relazioni difficili.

L’incontro con Nicolò, figura carismatica e ambigua, lo conduce in una relazione intensa ma anche manipolatoria, in cui amore e inganno si intrecciano. Sullo sfondo si alternano una provincia soffocante e una Roma più dinamica, tra aspirazioni artistiche, amicizie e tradimenti.

Il romanzo segue così il percorso interiore del protagonista fino al momento decisivo: l’accettazione di sé come forma di liberazione personale.

L’autore e il dibattito

Giuseppe Sciarra, nato a San Giovanni Rotondo nel 1983, è regista, sceneggiatore, scrittore e giornalista. Dal 2013 lavora nel cinema e nella videoarte, realizzando cortometraggi e documentari.

Alla presentazione interverrà anche Alice Rizzi, presidente di Arcigay Foggia “Le Bigotte”, per approfondire le tematiche affrontate nel libro. L’incontro sarà moderato dal giornalista Emiliano Moccia, del consorzio di cooperative sociali Oltre.

Un evento tra cultura e territorio

L’iniziativa si inserisce nel progetto di animazione culturale promosso da “centonove/novantasei”, con l’obiettivo di creare spazi di confronto e partecipazione attiva sul territorio.

Al termine della presentazione è prevista una degustazione di prodotti della bottega, in un momento conviviale che unisce letteratura, sociale e promozione del consumo consapevole.



