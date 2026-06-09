Bari, sgombero in corso al quartiere San Paolo: intervento in via Candura

BARI - È in corso a, nel quartiere, lo sgombero di un appartamento in, eseguito dalla Polizia di Stato su disposizione della Procura della Repubblica di Bari.

L’operazione è scattata nella mattinata e ha visto l’impiego congiunto delle forze dell’ordine. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118, a supporto delle attività operative.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche del provvedimento, che resta coperto da accertamenti in corso da parte dell’autorità giudiziaria. L’area è stata presidiata per consentire le operazioni in sicurezza.