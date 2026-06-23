Bari, presentazione del libro “Spazi ibridi socioculturali”: nuovi modelli per il welfare di comunità

BARI - Questo pomeriggio alle, nella sala ex Tesoreria comunale di, sarà presentato il libro, edito da

All’incontro interverranno la vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana e sociale Giovanna Iacovone e l’assessora alle Culture Paola Romano, insieme alle autrici del volume Isabella Inti, co-direttrice di M-US-T PoliMi, Temporiuso e Stecca3 Milano, e Giulia Cantaluppi di Temporiuso e Stecca3 Milano.

Il libro analizza la nascita di nuovi luoghi di aggregazione dove cultura, socialità e servizi si incontrano per costruire forme innovative di welfare di comunità. Attraverso strumenti pratici e riflessioni aperte, il testo propone una guida per chi progetta, gestisce e anima questi spazi ibridi orientati all’innovazione sociale.

La presentazione sarà anche un’occasione per discutere dell’evoluzione degli spazi ibridi presenti a Bari e nell’area metropolitana, approfondendone caratteristiche, sviluppo e prospettive future.

Al dibattito prenderanno parte Carlo Ferretti, progettista culturale, public value designer e membro di Spazio13, Marco Ranieri dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l’Innovazione, insieme ai rappresentanti delle realtà che compongono l’ecosistema degli spazi ibridi del territorio barese.