Conversano, al Castello apre “Vieni al mare a Conversano”: la mostra-gioco dedicata a bambini e famiglie

CONVERSANO - Dalilospiterà, un progetto culturale dedicato all’infanzia, alla creatività e alla relazione educativa.

L’iniziativa rientra nel programma comunale “Crescere con la bellezza. Arte, cura e infanzia”, che negli ultimi anni ha trasformato Conversano in un laboratorio permanente di educazione estetica e partecipazione della comunità.

La mostra prende ispirazione dal celebre principio di Bruno Munari “Vietato non toccare”, proponendo un percorso in cui la conoscenza nasce dall’esperienza diretta: mani, luce, forme e immaginazione diventano strumenti per esplorare gli ambienti.

Non una mostra tradizionale da osservare in silenzio, ma uno spazio da vivere attraverso installazioni e giochi: dai salvagenti trasparenti trasformati in architetture ai moduli geometrici di Ladislav Sutnar, dai gonfiabili di Libuše Niklová alle bolle giganti illustrate da Hervé Tullet, fino al viaggio narrativo della piratessa Awilda Wik, protagonista di una storia che supera gli stereotipi di genere e invita i più piccoli a inventare nuovi racconti.

Il progetto scientifico e pedagogico è curato da Alessandra Falconi, direttrice del Centro Alberto Manzi e del Centro Zaffiria, esperta di educazione ai media. L’allestimento nasce dal lavoro condiviso di insegnanti, educatori, operatori museali e bibliotecari della rete zero-sei, coinvolti in un percorso formativo che ha reso la comunità educante parte attiva nella costruzione della mostra.

All’interno del percorso sarà presente anche la biblioteca-gioco “Prendi e scopri”, dedicata alla promozione della lettura nella fascia 0-6 anni attraverso il libro-gioco, con attività di lettura ad alta voce e momenti formativi per famiglie e operatori.

Il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio ha sottolineato il valore dell’iniziativa: «Questa mostra-gioco rappresenta una delle espressioni più belle della Conversano che stiamo costruendo: una città che investe sulla cultura come bene comune e che mette al centro i bambini e le loro famiglie».

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. I laboratori curati dalla Biblioteca civica “Maria Marangelli” si svolgeranno il martedì mattina e nei pomeriggi di giovedì e sabato.

Per prenotazioni: conversanoformazione06@gmail.com

Informazioni: 080 4958985 – 080 4094193 – 080 4094192.