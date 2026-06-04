Bari, proseguono i lavori del BRT: avanti la Linea Lilla tra centro e quartieri sud-orientali

BARI – Proseguono gli interventi per la realizzazione del, il sistema di trasporto pubblico elettrico finanziato con fondi, che punta a ridisegnare la mobilità urbana con corsie riservate e semafori prioritari.

Il progetto complessivo prevede quattro linee – Blu, Rossa, Verde e Lilla – per una rete di circa 24 chilometri e 108 fermate, di cui 83 dotate di pensiline tecnologiche. Ad oggi risultano completati circa 17 chilometri di nuova carreggiata.

La Linea Lilla: collegamento tra centro e Parco Due Giugno

Al centro degli interventi attuali c’è la Linea Lilla, lunga circa 8 chilometri e articolata in 19 fermate, pensata per collegare il centro cittadino con le aree sud-orientali fino al Parco Due Giugno.

Il tracciato parte da viale Einaudi e attraversa quartieri come Carrassi, San Pasquale, Murat, Madonnella e Libertà, fino alla Stazione Centrale di piazza Aldo Moro, per poi tornare verso il parco lungo un percorso circolare che coinvolge diverse arterie principali della città.

Secondo il progetto, la linea attraversa circa 50 incroci e si integra in parte con le altre linee del sistema BRT, in particolare nei tratti del centro murattiano e di via Don Luigi Sturzo.

Nuovo cantiere in corso Benedetto Croce

Dalla prossima settimana i lavori interesseranno corso Benedetto Croce, con l’avvio di un nuovo microcantiere e la realizzazione di una fermata in via Fanelli. L’intervento si inserisce nella progressiva estensione del sistema lungo l’asse sud-orientale della città.

Per consentire le operazioni, sarà emanata un’ordinanza che prevede il divieto di transito, eccetto per i frontisti, nel tratto compreso tra largo Ciaia e via Gargasole per tutta la durata dei lavori.

Mobilità e parcheggi: le rassicurazioni del Comune

L’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi ha sottolineato il ruolo strategico della Linea Lilla nella riorganizzazione del trasporto pubblico cittadino, evidenziando il miglioramento dei collegamenti rapidi tra periferie e centro.

Sul tema dei parcheggi e della riduzione degli stalli lungo il tracciato, l’amministrazione comunale richiama la realizzazione del nuovo parcheggio interrato da 500 posti nell’area dell’ex Caserma Rossani, che dovrebbe contribuire a compensare le criticità legate alla sosta.

Un progetto di trasformazione urbana

Il BRT si inserisce in un più ampio piano di trasformazione della mobilità cittadina, con l’obiettivo di ridurre il traffico privato e incentivare l’uso del trasporto pubblico elettrico.

Per informazioni sullo stato dei lavori è disponibile il portale dedicato del Comune e il call center cantieri attivo nei giorni feriali e il sabato mattina.