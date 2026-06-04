Bari, malore fatale in via Cairoli: uomo muore per arresto cardiaco
BARI – Tragedia questa mattina in via Cairoli, nel centro cittadino, dove un uomo è morto dopo essere stato colpito da un arresto cardiaco improvviso.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118, che hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvargli la vita. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.
Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nel supporto alle operazioni di emergenza e ai rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
L’area è stata temporaneamente presidiata per consentire l’intervento dei sanitari e garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.
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