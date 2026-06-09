Bari, sopralluogo al cantiere del Parco Bellavista: avanzano i lavori del lotto 6 di Costa Sud

BARI – Questa mattina il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo al cantiere del lotto 6 di Bari Costasud, il “Parco Bellavista”, inserito nel più ampio programma di rigenerazione urbana finanziato per oltre 86 milioni di euro.

L’intervento riguarda un’area di circa 15 ettari che comprende l’attuale centro sportivo Bellavista e le zone limitrofe tra via Gentile e la linea ferroviaria. Il progetto prevede la realizzazione di un parco sportivo e ricreativo integrato nel paesaggio, con una forte connessione tra costa e retroterra agricolo, attraverso una rete di percorsi ciclopedonali e spazi verdi.

Nel corso del sopralluogo è stato evidenziato lo stato di avanzamento dei lavori: sono stati completati i percorsi pedonali e quasi ultimata l’area parcheggi a ridosso di via Gentile, mentre proseguono le opere per le ulteriori aree di sosta e per la realizzazione dei sottoservizi. Avviate anche le piantumazioni previste dal progetto.

Sul fronte sportivo, negli ultimi giorni è stato completato il manto erboso del campo da calcio a 7, mentre è in fase di realizzazione il sottofondo del campo a 11, omologato per il campionato di Eccellenza. Completati inoltre i nuovi spogliatoi con relativi impianti.

Il progetto si integra con le future infrastrutture, tra cui il sottopasso ferroviario di RFI e il tracciato di strada Cannone, che collegherà direttamente il parco al mare, con marciapiedi, illuminazione pubblica e rete fognaria.

Durante la visita, il sindaco Leccese ha sottolineato il valore dell’opera come spazio destinato a sport e socialità, fruibile tutto l’anno, evidenziando la scelta di soluzioni sostenibili come pavimentazioni drenanti per le aree di parcheggio e la valorizzazione del verde.

Il Parco Bellavista, una volta completato, ospiterà numerose strutture sportive, tra cui campi da calcio, tennis, pickleball, basket e pallavolo, oltre a beach volley, skatepark, anfiteatro e area bicicross. Sono previste anche due aree parcheggio per un totale di circa 274 posti auto, progettate con criteri di integrazione paesaggistica.

Il progetto punta inoltre alla conservazione degli elementi storici del paesaggio, come muretti a secco e vegetazione esistente, e all’utilizzo di specie autoctone per garantire sostenibilità e adattamento ambientale.

Per informazioni sui cantieri e sullo stato di avanzamento dei lavori è attivo il portale www.bariinprogress.it e il call center comunale dedicato.