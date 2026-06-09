Capurso, domani la presentazione della nuova Giunta Laricchia in Piazza Umberto I
BARI – Sarà Piazza Umberto I il luogo scelto per la presentazione ufficiale della nuova Giunta comunale di Capurso. L’appuntamento è fissato per mercoledì 10 giugno alle ore 19.30.
Nel corso dell’incontro, il sindaco Michele Laricchia, riconfermato alla guida del Comune con il 77% dei consensi, illustrerà alla cittadinanza la squadra di governo che lo affiancherà nel secondo mandato amministrativo.
La presentazione si svolgerà nel cuore della città e rappresenterà il primo momento pubblico di avvio della nuova fase politica e amministrativa dell’ente.
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