Tricase, 'Storie di bottega e burattini': laboratorio Liquilab con Marina Pizzolante
TRICASE (LE) - Residenza artistica di costruzione e animazione teatrale di burattini per tutte le età. Dal 15 giugno 2026, presso Liquilab a Tricase, prende vita un percorso creativo e teatrale curato da Marina Pizzolante - regista, attrice e burattinaia - che unisce manualità, narrazione e arte scenica.
I partecipanti realizzeranno il proprio burattino in cartapesta a strati, dando forma a personaggi ispirati alle storie e agli antichi mestieri del rione Puzzu, frutto di una ricerca condotta da Liquilab.
Durante la residenza si alterneranno: costruzione manuale dei burattini; invenzione dei personaggi; lavoro su voce, movimento ed espressione; creazione collettiva di storie e scene teatrali.
Il percorso si concluderà con uno spettacolo pubblico sabato 25 luglio 2026, nell’ambito dell’XI edizione della Scuola di Storia delle Tradizioni Popolari "Raccontarsi: storie di vita, storie di paese (e di cucina)".
INFORMAZIONI:
Dai forma alle storie.
Dai voce alla fantasia.
Costruiamo insieme il teatro del rione.
15 giugno – 25 luglio 2026
2 ore per incontro
Posti limitati
Partecipazione gratuita
Info e iscrizioni: Liquilab
348 3467609
infoliquilab@gmail.com