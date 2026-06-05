Bari, torna il “Torneo dei Quartieri”: basket, memoria e identità cittadina dal 8 al 21 giugno

BARI – Dopo alcuni anni di assenza torna nel capoluogo pugliese lo storico “Torneo dei Quartieri”, una delle manifestazioni più rappresentative della tradizione cestistica cittadina, capace di unire sport, appartenenza territoriale e memoria collettiva.

L’iniziativa, in programma dall’8 al 21 giugno 2026, riporta sul parquet 10 squadre maschili e 3 formazioni femminili, rappresentative dei diversi quartieri di Bari, in un torneo che si svolgerà all’interno di alcuni degli impianti simbolo della pallacanestro cittadina: il Pala Balestrazzi, il Pala Lasala e il Palamartino.

La competizione prenderà il via lunedì 8 giugno con le prime gare al Pala Balestrazzi, mentre le finali sono previste per domenica 21 giugno, giornata in cui verranno assegnati i titoli dell’edizione 2026.

Il ritorno del torneo segna non soltanto la ripresa di un appuntamento sportivo, ma anche la riscoperta di una tradizione radicata nella storia del basket barese. Nato negli anni Sessanta al Pala Lasala, il “Torneo dei Quartieri” è stato per decenni un punto di riferimento per la pallacanestro cittadina, trasformandosi in un’occasione di aggregazione intergenerazionale tra atleti, famiglie e appassionati.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di restituire alla città una manifestazione capace di valorizzare il legame tra sport e territorio, riportando l’attenzione sugli impianti storici e sul tessuto sociale dei quartieri.

“Il Torneo dei Quartieri rappresenta un importante ritorno per la nostra città e un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza attraverso lo sport”, ha dichiarato il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti. “È un’iniziativa che unisce competizione, rispetto e partecipazione, dimostrando quanto il basket possa essere uno strumento di coesione sociale”.

Sulla stessa linea anche uno degli organizzatori, Onofrio Rubino, che ha sottolineato il valore simbolico del ritorno della manifestazione: “Siamo finalmente pronti a ripartire. Grazie al contributo di ex giocatori e appassionati siamo riusciti a riportare in vita un evento nato proprio su questi campi, che negli anni ha rappresentato una parte importante della storia sportiva barese”.

Con il ritorno del “Torneo dei Quartieri”, Bari recupera così una delle sue tradizioni sportive più identitarie, trasformando due settimane di gare in un’occasione di partecipazione collettiva e valorizzazione della cultura cestistica cittadina.