Giovinazzo, arrivano “Alice” e “Belle”: due nuove biblioteche urbane per la lettura condivisa

GIOVINAZZO – Due nuove biblioteche urbane entrano a far parte del paesaggio cittadino di Giovinazzo, segnando un nuovo passo nel percorso di promozione della lettura e della cultura diffusa negli spazi pubblici.

Le installazioni, denominate “Alice” e “Belle”, sono state donate alla città dall’iniziativa culturale Conversazioni dal Mare e sono state inaugurate nella villa comunale, nell’area delle giostrine, alla presenza delle autorità locali e dei promotori del progetto.

L’iniziativa è stata accompagnata da un laboratorio di lettura per bambini curato da Lucrezia Mastrapasqua, responsabile della sezione Young della manifestazione. Al termine dell’attività, il sindaco Michele Sollecito e l’assessore alla Cultura Cristina Piscitelli hanno scoperto simbolicamente una delle due strutture, dando ufficialmente il via al progetto.

Le biblioteche sono state collocate in due punti distinti della città e pensate per pubblici differenti: una nella villa comunale, destinata principalmente a bambini e famiglie, e una nei pressi del Municipio, rivolta soprattutto a lettori adulti. Il funzionamento si basa su un principio di scambio libero: prendere un libro, leggerlo, restituirlo o sostituirlo con un altro, alimentando così una rete di condivisione culturale diffusa.

Secondo gli amministratori, l’obiettivo è quello di rendere la lettura un’abitudine quotidiana e accessibile, trasformando gli spazi pubblici in luoghi di incontro e crescita culturale. Le nuove installazioni si inseriscono nel più ampio percorso di valorizzazione della cultura cittadina e rappresentano un’anteprima simbolica della prossima edizione dell’iniziativa, in programma dal 19 al 21 giugno a Cala Porto.

Le biblioteche urbane sono state idealmente battezzate “Alice” e “Belle” in riferimento a due figure fiabesche simbolo dell’immaginario narrativo e della scoperta del mondo attraverso i libri. L’idea, secondo i promotori, è quella di avvicinare soprattutto le nuove generazioni alla lettura come esperienza condivisa e non individuale.

Con questo progetto, Giovinazzo rafforza la propria identità di città attenta alla cultura partecipata, investendo su strumenti semplici ma ad alto valore simbolico per favorire la crescita culturale della comunità e la fruizione quotidiana dei libri negli spazi urbani.