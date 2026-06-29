Bari, torna “Lungomare di Libri”: dal 17 al 19 luglio la città diventa una grande libreria sul mare

BARI -sarà il tema della sesta edizione di, la manifestazione letteraria che daltrasformerà Bari in una grande libreria a cielo aperto affacciata sul mare, con incontri, dialoghi, dibattiti e una fiera dedicata all’editoria indipendente pugliese.

Promosso e organizzato dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture, dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dall’Associazione I Presìdi del libro, l’evento punta ancora una volta sul libro come strumento per interpretare la realtà contemporanea, intrecciando storie, culture, conoscenze e prospettive diverse.

Il tema scelto per l’edizione 2026 richiama proprio la complessità del mondo attuale: le narrazioni diventano “trame” attraverso cui orientarsi tra cambiamenti sociali, trasformazioni culturali e nuove sfide globali. Il visual della manifestazione rappresenta un faro che illumina il mondo, simbolo di orientamento, viaggio e incontro tra culture.

Come da tradizione, il festival si svilupperà lungo la muraglia sul mare di via Venezia e nei luoghi simbolo del centro cittadino: da Piazza del Ferrarese al Fortino Sant’Antonio, da Largo Vito Maurogiovanni all’ex Mercato del Pesce, fino allo Spazio Murat e, per la prima volta, al Teatro Margherita.

Il programma proporrà tre giorni di appuntamenti con presentazioni di libri, dialoghi con autori, reading, approfondimenti, attività per bambine e bambini e consigli di lettura. Tutti gli incontri saranno gratuiti fino a esaurimento posti.

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è il podcast “Marea. Storie di librerie a Bari”, realizzato in collaborazione con Ticket to Read di Margherita Schirmacher. La prima stagione sarà composta da 26 episodi da circa 15 minuti ciascuno, dedicati alle librerie protagoniste del festival, con racconti, curiosità e suggerimenti di lettura disponibili gratuitamente su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming.

Dopo il successo dello scorso anno tornerà anche Il Post, con un appuntamento dedicato alla politica e alla società che vedrà protagonisti Valerio Valentini, autore della newsletter Montecit, e Nicola Ghittoni, conduttore di Morning.

Grande spazio sarà riservato alla filiera editoriale del territorio: saranno presenti 29 librerie di Bari e provincia e 30 editori pugliesi indipendenti, creando una vera vetrina della produzione culturale regionale.

Lungomare di Libri nasce sul modello di Portici di Carta di Torino e punta a valorizzare il rapporto tra lettura, territorio e comunità, coinvolgendo librerie indipendenti, biblioteche, editori e realtà culturali locali.

La manifestazione è sostenuta dalla Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in collaborazione con le librerie baresi, A.L.B.A. – Associazione Librerie Baresi e APE – Associazione Pugliese Editori.

Il programma completo degli appuntamenti sarà presentato nei primi giorni di luglio.



