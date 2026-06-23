Brindisi, investito mentre viaggia sul monopattino: muore 54enne

BRINDISI – Tragedia nella notte a Brindisi, dove un uomo di 54 anni,, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Maestri del Lavoro, nei pressi dello stabilimento Leonardo S.p.A. Elicotteri.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava a bordo di un monopattino quando è stata investita da una Lancia condotta da una donna. La conducente si sarebbe fermata subito dopo l’impatto per prestare soccorso e allertare i sanitari.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per il 54enne non c’è stato nulla da fare.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Brindisi, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la sequenza dello schianto e stabilire eventuali responsabilità.