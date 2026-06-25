Bari, turista canadese in escandescenze in hotel: arrestata dopo l’aggressione a un carabiniere

BARI - Da una serata in uno dei locali più esclusivi di Bari a una notte trascorsa nel carcere di Trani. È la vicenda che ha visto protagonista una turista canadese di 31 anni, arrestata con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate dopo aver aggredito un carabiniere intervenuto per riportare la calma.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna si trovava all’interno dell’Hotel Bra, nel centro del capoluogo pugliese, come cliente esterna. Nel corso della serata avrebbe assunto comportamenti molesti nei confronti di ospiti e personale della struttura, attirando l’attenzione dei presenti. In un momento di particolare agitazione, si sarebbe anche denudata davanti a diverse persone.Di fronte alla situazione, il personale dell’hotel avrebbe deciso di allontanarla dalla struttura. La 31enne, però, avrebbe tentato di rientrare con la forza, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri. Durante le operazioni, secondo l’accusa, avrebbe opposto resistenza e aggredito uno dei militari, provocandogli delle lesioni.La donna è stata quindi arrestata e trasferita nel carcere di Trani, dove ha trascorso la notte. Nella giornata successiva è comparsa davanti al giudice per il processo per direttissima. Al termine dell’udienza è stata rimessa in libertà, mentre restano a suo carico le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.Sull’episodio proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto all’interno della struttura ricettiva e durante l’intervento delle forze dell’ordine.