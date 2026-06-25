Melissano in lutto, morto dopo una settimana di agonia Gianni Manni: era rimasto ferito in un incidente con lo scooter

MELISSANO - Si è conclusa in tragedia la vicenda di Gianni Manni, 57 anni, originario di Melissano, deceduto questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Dea-Vito Fazzi di Lecce. L’uomo era ricoverato in condizioni gravissime dal 17 giugno scorso, quando era rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo mentre era alla guida del suo scooter.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Manni era uscito per festeggiare la fine della misura degli arresti domiciliari e il ritorno alla libertà. Durante il tragitto, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.Nell’incidente non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. A lanciare l’allarme erano stati alcuni passanti che, resisi conto della gravità della situazione, avevano immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Il 57enne era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecce, dove i medici hanno tentato per giorni di salvargli la vita.Nonostante le cure e gli sforzi del personale sanitario, le condizioni dell’uomo sono progressivamente peggiorate fino al decesso avvenuto nella mattinata di oggi.Sulla dinamica dell’accaduto proseguono gli accertamenti delle autorità competenti, chiamate a chiarire con esattezza le cause che hanno provocato la perdita di controllo dello scooter. La notizia della morte di Gianni Manni ha suscitato cordoglio nella comunità di Melissano, dove il 57enne era conosciuto.