Nazione Futura cresce in Puglia e nomina nuovi coordinatori provinciali



La crescita in tutta Italia di Nazione Futura, l'associazione culturale presieduta da Francesco Giubilei, che ha annunciato l'apertura di 10 nuovi circoli territoriali in varie regioni (arrivando a 100 a livello nazionale) e l'adesione di importanti figure del mondo accademico al Comitato Scientifico, ha determinato una riorganizzazione sui territori a cominciare dalla Puglia dove nel 2026 si è confermato l'andamento positivo dei tesserati. La crescita in tutta Italia di Nazione Futura, l'associazione culturale presieduta da Francesco Giubilei, che ha annunciato l'apertura di 10 nuovi circoli territoriali in varie regioni (arrivando a 100 a livello nazionale) e l'adesione di importanti figure del mondo accademico al Comitato Scientifico, ha determinato una riorganizzazione sui territori a cominciare dalla Puglia dove nel 2026 si è confermato l'andamento positivo dei tesserati.





L’obiettivo è rendere più efficace l’azione sul territorio, consolidare la propria presenza regionale e garantire a tutti gli iscritti la possibilità di promuovere iniziative nelle rispettive città.





La nuova struttura, più ordinata e snella, è pensata per assicurare continuità ed efficienza alle attività dell’associazione che da anni coinvolgono il mondo politico, l’associazionismo e la società civile, portando all’attenzione dell’opinione pubblica temi di rilievo nazionale e locale.





In tal senso viene istituito un unico coordinamento regionale in cui è confermato nel ruolo di responsabile regionale l’avv. Francesco Ciro Miale. Contestualmente vengono istituiti i coordinamenti provinciali, ciascuno guidato da un proprio responsabile, ai quali è affidato il compito di organizzare eventi e iniziative con gli iscritti dei rispettivi territori. Per la provincia di Bari è confermato il rag. Onofrio Laera, mentre per la provincia di Taranto è nominata l’avv. Antonella Semeraro. La Città di Bari, in quanto capoluogo di regione, costituisce l’unica deroga alla nuova organizzazione: resta infatti un circolo territoriale autonomo, con la conferma dell’avv. Dora Francesca Ronzino alla guida.





Nazione Futura Puglia esprime inoltre il proprio obiettivo di rafforzare ulteriormente la presenza dell’associazione in tutte le province pugliesi, ampliando la rete territoriale e coinvolgendo nuovi iscritti e realtà locali che condividono i valori e la missione del movimento.





Con questa riorganizzazione Nazione Futura Puglia intende garantire una struttura più funzionale alle sfide dei prossimi mesi tra cui le elezioni politiche in cui svolgere un ruolo da protagonista nel dibattito pubblico pugliese avanzando idee, proposte ed energie nuove.