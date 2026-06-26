Bari, ufficiale Pierpaolo Marino: è il nuovo direttore generale biancorosso

BARI - La SSC Bari ha ufficializzato la nomina di Pierpaolo Marino come nuovo direttore generale del club biancorosso. L’annuncio è arrivato attraverso una nota pubblicata dalla società, che accoglie uno dei dirigenti più esperti e vincenti del calcio italiano.Nato ad Avellino nel 1954, Marino porta in dote un bagaglio di esperienza costruito in quasi cinquant’anni di carriera. I primi passi nel mondo del calcio li ha mossi proprio con il club irpino, contribuendo alla storica promozione in Serie A nella stagione 1977-78 e alla successiva permanenza della squadra nella massima serie per nove campionati consecutivi.Tra le tappe più significative del suo percorso spicca l’esperienza al Napoli, dove fu protagonista della costruzione della squadra che conquistò il primo Scudetto dell’era Maradona. Determinante anche il suo ruolo nella trattativa che portò Diego Armando Maradona in azzurro, contribuendo a scrivere una delle pagine più importanti della storia del calcio italiano.Successivamente Marino ha ricoperto il ruolo di direttore generale della Roma, prima di tornare ad Avellino come presidente per conto della Parmalat. Negli anni Novanta ha poi lasciato il segno a Pescara, contribuendo alla promozione in Serie A e portando in Abruzzo giovani destinati a una brillante carriera, come Massimiliano Allegri e Frederic Massara, oltre al brasiliano Dunga.Indimenticabile anche il lungo ciclo all’Udinese, dove in dodici stagioni ha trasformato il club friulano in una presenza stabile nelle competizioni europee, centrando sei qualificazioni continentali, tra cui una in Champions League. Nel 2004 ha accettato la sfida della rinascita del Napoli, ripartito dalla Serie C, guidando il club fino al ritorno in Serie A in appena tre stagioni e ponendo le basi per il rilancio con gli arrivi di talenti come Ezequiel Lavezzi e Marek Hamsik.Il suo percorso è proseguito all’Atalanta, dove ha contribuito alla costruzione del progetto che avrebbe portato il club bergamasco ai vertici del calcio italiano, prima del ritorno a Udine.Con l’approdo a Bari, Pierpaolo Marino metterà ora la sua esperienza al servizio del progetto biancorosso. Nel comunicato ufficiale, la società ha sottolineato come il nuovo direttore generale porterà “competenza, passione, visione sportiva ed etica del lavoro”, elementi ritenuti fondamentali per accompagnare il club nel proprio percorso di crescita.