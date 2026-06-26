Giochi del Mediterraneo, Perrini (FdI): 'Turni di notte, segnaletica stradale e nuova convocazione della Commissioni tra 10 giorni per sbloccare i cantieri infiniti'

"Lavorare di notte per recuperare il tempo perso, ripristinare subito la segnaletica stradale e il decoro carenti, e aggiornamento tra dieci giorni per verificare l'avanzamento della situazione. In audizione, ieri, erano presenti l'assessore del Comune di Taranto Giovanni Patronelli e il presidente del Comitato Strade Sicure, Vanni Caragnano. Ho già avuto, sulla questione un importante confronto con il residente Antonio Decaro. In commissione ho chiesto impegni precisi e non più rinvii a partire dall'attivazione dei turni di lavoro notturni. È l’unico modo per accelerare i tempi e recuperare i mesi di ritardo accumulati. Inoltre, ho preteso un intervento immediato sul decoro e sulla segnaletica stradale, che oggi è completamente inesistente e rende le strade pericolose. Sulla statale 100, nel tratto compreso tra l'uscita da Taranto e lo svincolo per Massafra, in cui i lavori sono in corso da mesi, congestionando il traffico in entrata ed uscita dalla città, ho chiesto di sospendere e rinviare il cantiere a dopo i giochi del Mediterraneo. Non possiamo aspettare i tempi della burocrazia: ho già chiesto e ottenuto una nuova convocazione in commissione tra 10 giorni con Comune, Provincia e ANAS per un monitoraggio strettissimo dei cantieri. Dobbiamo dare un'immagine positiva all'esterno: accoglieremo tantissimi atleti e turisti, Taranto non può presentarsi così. L’ingresso e l’uscita da Taranto, in particolare nella zona che collega lo snodo ex Ilva a Massafra, sono ormai un percorso a ostacoli insostenibile per cittadini, pendolari e autotrasportatori. Una totale paralisi che si trascina da almeno sette-otto mesi senza che nei cantieri si veda l'ombra di un operaio al lavoro. Se a questo sommiamo i cantieri che tengono in ostaggio l’intera città, il quadro diventa drammatico. Con i Giochi del Mediterraneo alle porte non possiamo permetterci questo biglietto da visita. Mi auguro che entro il mese di luglio tutte queste opere vengano finalmente portate a termine o che i cantieri vengano messi in sicurezza per restituire una viabilità fluida e dignitosa. I cittadini hanno il diritto di sapere qual è la reale problematica che blocca i lavori e, soprattutto, esigono una data certa sulla fine dei disagi".