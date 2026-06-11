Taranto, 17enne aggredisce soccorritori e carabinieri: momenti di caos durante un intervento del 118

TARANTO - Attimi di forte tensione nel Tarantino, dove un ragazzo di 17 anni ha aggredito operatori del 118 e carabinieri durante un intervento di soccorso richiesto dalla madre, che aveva segnalato uno stato di grave agitazione del figlio.

Secondo quanto ricostruito, all’arrivo dell’ambulanza il giovane avrebbe reagito in modo violento, arrivando a barricarsi sul balcone dell’abitazione e a lanciare oggetti contro il personale sanitario e il mezzo di soccorso. Tra questi anche un grosso coltello che ha infranto il parabrezza dell’ambulanza.

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata quando il 17enne ha impugnato una pistola e ha esploso alcuni colpi in aria. Solo successivi accertamenti hanno chiarito che si trattava di un’arma a salve, ma l’episodio ha comunque generato forte allarme tra residenti e operatori presenti sul posto.

Nel corso dell’intervento si è verificata anche una colluttazione con i carabinieri e il personale sanitario, che hanno riportato alcune contusioni. Dopo alcuni minuti di tensione, il giovane è stato immobilizzato e successivamente trasferito in ospedale per accertamenti.

Il 17enne è stato denunciato a piede libero con le ipotesi di aggressione e danneggiamento. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.