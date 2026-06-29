Beat Fest 2026 a Noicattaro: Merk&Kremont primi super ospiti del festival

NOICATTARO - Torna a luglio il, il festival musicale che porta a Noicattaro, in provincia di Bari, una grande festa dedicata alla musica e all’intrattenimento. L’edizione 2026 si svolgeràe annuncia già il primo grande nome della line-up: sul palco arriverà il duo di dj e producer

Federico Mercuri e Giordano Cremona, protagonisti della scena elettronica italiana e internazionale, sono pronti a far ballare il pubblico pugliese dopo aver calcato i palchi dei più importanti club mondiali e aver collaborato con artisti come Jovanotti, Marracash e Tananai. Il duo arriva al Beat Fest dopo la pubblicazione del nuovo singolo Partenope, realizzato insieme a Serena Brancale e ai The Kolors.

Organizzato da Wonderland Eventi, il festival punta anche quest’anno su una formula capace di unire grandi ospiti, nuove tendenze musicali e sperimentazione. La line-up completa sarà annunciata nelle prossime settimane, ma l’edizione 2026 promette già di essere tra le più spettacolari.

Il tema visivo scelto per quest’anno accompagnerà il pubblico in un vero viaggio nello spazio, con una scenografia immersiva e un palco pensato per stupire. Tra pianeti, astronauti giganti, giochi di luce e laser, gli spettatori saranno trasportati da Beatron, il pianeta madre del festival, fino a Ekonos, un mondo immaginario caratterizzato da atmosfere esotiche e tribali.

Il Beat Fest conferma la sua identità di evento gratuito e aperto a tutti, portando in una piazza cittadina alcuni dei protagonisti più importanti della musica e dello spettacolo. Negli anni precedenti sul palco del festival si sono alternati artisti come Marco Guacci, Giorgio Prezioso, Andrea Innesto, Yung Snapp, Luca D’Alessio e Andrea Damante.

Confermata anche l’attenzione alle famiglie e ai più piccoli, con attività dedicate, luna park e aree gastronomiche che completano l’esperienza del festival.

L’edizione 2026 è realizzata sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, in collaborazione con Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Gal Sud Est Barese, Im Puglia, Puglia Culture, Puglia Promozione e We Are in Puglia. Il festival è inoltre patrocinato dal Comune di Noicattaro nell’ambito dell’evento promozionale dedicato all’uva da tavola Regina di Puglia.

Merk&Kremont sono tra i nomi più apprezzati della produzione dance italiana. Nel corso della loro carriera hanno attirato l’attenzione di artisti internazionali come Avicii, Steve Angello, Hardwell e Nicky Romero, arrivando a collaborare con importanti etichette come Spinnin’ Records.

Tra i loro successi figurano produzioni e collaborazioni con Fabio Rovazzi, Il Pagante, Ghali, Gianluca Vacchi, DNCE, Paola & Chiara, Emis Killa, Massimo Pericolo, Jovanotti, Tananai e Marracash. Il duo ha inoltre portato la propria musica sui palchi di Europa, Arabia Saudita, Indonesia, Cina, Giappone, Hong Kong, Florida e Tunisia, confermandosi una delle realtà italiane più riconosciute nel panorama internazionale della musica elettronica.



