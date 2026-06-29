Coopera Village 2026, al via il “Road to” con quattro anteprime in Puglia

PUTIGNANO - Ilscalda i motori per la sua sesta edizione. Prima del grande appuntamento del, il festival propone il format, un percorso di quattro eventi in programma dalin diverse località pugliesi per presentare il programma e creare un primo momento di condivisione con il pubblico.

La manifestazione indipendente, che trasformerà l’area naturale di Putignano in un villaggio temporaneo dedicato a musica, arte e sostenibilità, si prepara a una nuova edizione ricca di novità. Per la prima volta il festival sarà anche “abitabile”, grazie alla nascita di un’area camping destinata ad accogliere centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia.

Il primo appuntamento del “Road to Coopera Village” è fissato per venerdì 3 luglio al Versante Est di Trani con Dot Fest. Il giorno successivo, sabato 4 luglio, sarà la volta della preview ufficiale all’Eremo Club di Molfetta, con il live della cantautrice e fashion designer lituana Popa, il vinil dj set del compositore jazz elettronico napoletano Bassolino e i dj set di Ciaodiscoteca, Bibo e 1c3man. I biglietti per la serata sono disponibili su Dice.

Le ultime due tappe prima del festival saranno giovedì 9 luglio alla Balconata Giannetta di Conversano, con il live di Scar a cura di Cozy, e venerdì 10 luglio al Sonic Town di Putignano, con l’evento W/Maple Death Records che vedrà protagonisti J.H. Guraj, Mira, James Jonathan, Clancy e Fera.

Il momento centrale arriverà poi il 17 e 18 luglio, quando il Bosco Selvatico di Putignano ospiterà il vero e proprio Coopera Village con una line-up composta da quasi venti artisti live e un programma che unirà musica, creatività e partecipazione.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 c’è proprio la possibilità di soggiornare all’interno del festival. Il campeggio sarà dotato di servizi, docce, bagni e aree ombreggiate e sarà incluso nel Village Pass, pensato per chi vuole vivere l’esperienza del villaggio dalla mattina fino alla notte.

Per chi invece preferisce una soluzione più comoda, il festival ha stretto una convenzione con il Grand Hotel La Chiusa di Chietri, struttura immersa nel verde della Valle d’Itria a circa dieci minuti dal luogo dell’evento, che offrirà una riduzione del 15% per soggiorni di una notte e del 20% per soggiorni di due notti.

Il Coopera Village conferma inoltre la propria vocazione multidisciplinare: oltre alla musica saranno presenti workshop, installazioni artistiche, talk, attività partecipate e spazi dedicati all’artigianato locale. Il progetto coinvolge una rete di oltre venti realtà tra cui Davide Curci, Noci Film Fest, Accademia delle Belle Arti di Bari, Pigment Workroom, Radio JP, Brioche Creazioni, Dancing Circles, Rock It, Orto della Luna, Dirma Project, Aria, Nadir On the Road, Renature, PassoPasso, Cielo D’Africa e Collettivo Resine.

Altra novità della sesta edizione è la collaborazione con Mosho Dischi, che curerà il Second Stage, il primo nella storia del festival. Un nuovo spazio dedicato alla ricerca musicale e alle sonorità emergenti.

L’obiettivo del Coopera Village resta quello di trasformare la cooperazione, elemento centrale già nel nome della manifestazione, in un’esperienza concreta e condivisa con il territorio.

Per partecipare al festival sono disponibili diverse formule di ingresso: Village Pass con accesso completo e soggiorno nell’area camping, Full Pass per entrambe le giornate del 17 e 18 luglio, oppure i biglietti giornalieri Day 1 e Day 2.

Tutte le informazioni sul festival sono disponibili sul sito ufficiale www.cooperavillage.it.