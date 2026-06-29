Roca Vecchia, aggredisce il figlio con le forbici: arrestato 76enne per tentato omicidio

È stato arrestato con l’accusa diil 76enne ritenuto responsabile dell’aggressione ai danni del figlio 50enne avvenuta nella tarda mattinata di domenica 28 giugno a

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano avrebbe colpito il figlio con alcune forbici al termine di una lite scaturita, a quanto emerso, da dissidi di natura economica. Il 50enne è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Il 76enne, residente a Calimera e già noto alle forze dell’ordine, al momento dell’esecuzione della misura cautelare ha accusato un malore. L’uomo è stato quindi ricoverato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova piantonato.

Sul caso sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e le circostanze che hanno portato alla violenta lite tra padre e figlio.