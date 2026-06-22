Belgio-Iran 0-0 a Los Angeles: VAR e espulsione nel match del Girone G

LOS ANGELES - Finisce senza reti la sfida del Girone G dei Mondiali tra Belgio e Iran, disputata a Los Angeles. Una partita equilibrata e condizionata da alcuni episodi chiave che hanno inciso sull’andamento del gioco.

Nel primo tempo l’Iran era riuscito a passare in vantaggio con Taremi al 25’, ma la rete è stata annullata dopo intervento del VAR per posizione di fuorigioco. Un episodio che ha spento l’entusiasmo della formazione iraniana, pur protagonista di una prestazione ordinata e compatta.

La svolta arriva nella ripresa, quando al 21’ il Belgio resta in dieci uomini: Ngoy viene espulso con un cartellino rosso diretto per un fallo giudicato da ultimo uomo. Nonostante l’inferiorità numerica, la squadra di Garcia riesce a mantenere il risultato e a contenere la pressione avversaria fino al fischio finale.

Il match si chiude così sullo 0-0, con un punto a testa che lascia invariata la situazione del girone in attesa delle prossime gare.