Ritrovate in Lazio le due sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo
FORMIA – Sono state ritrovate in buone condizioni le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse nei giorni scorsi da una casa famiglia di Civitella Alfedena, in Abruzzo.
Le ragazze sono state rintracciate dai carabinieri a Formia, in provincia di Latina, all’interno dell’abitazione dello zio materno, situata nei pressi della casa della madre.
Le operazioni di ricerca sono state condotte dai carabinieri del Comando provinciale dell’Aquila, con il supporto del Raggruppamento Operativo Speciale e dei militari del Comando provinciale di Latina, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sulmona.
Sono ora in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’allontanamento e valutare eventuali profili di responsabilità penale.
Dopo il ritrovamento, le due minori sono state trasferite in una località protetta. Contestualmente, nei giorni precedenti, erano state disposte perquisizioni in diverse aree del Lazio meridionale su indicazione della Procura di Cassino.
Le sorelle saranno ora affidate a una nuova struttura di accoglienza nel circondario di Cassino, in attesa delle ulteriori decisioni dell’autorità giudiziaria competente.