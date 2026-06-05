Bella figura, Pittura italiana d’oggi in mostra al Castello Carlo V di Lecce



46 opere, molte delle quali di soggetto pugliese, realizzate da 18 artisti italiani, arricchiranno il percorso espositivo del maniero leccese





Un articolato panorama della pittura contemporanea, dinamico e complesso linguaggio del presente, in dialogo con l’architettura cinquecentesca del Castello Carlo V di Lecce.





Suggerisce una visione fondata sull’incontro e sul confronto la mostra Bella figura. Pittura italiana d'oggi, curata da Camillo Langone e inauguratasi questo pomeriggio nelle sale al primo piano e nella Torre Magistra del maniero leccese.





Seconda tappa di un progetto avviato nel 2025 nel Complesso monumentale della Pilotta di Parma e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, la mostra presenta 46 opere realizzate da 18 artisti italiani in grado di interagire senza sovrapporsi con la storia del luogo. Le tele testimoniano la vitalità della pittura italiana contemporanea, riaffermando contestualmente la centralità della rappresentazione della figura umana sia nella tradizione sia nell’attualità dell’arte italiana.





Elemento caratterizzante rispetto all'esposizione parmense è la presenza di opere di soggetto pugliese, selezionate o realizzate appositamente per la mostra leccese, che rimarcano la ricchezza culturale del territorio.





La mostra che sarà fruibile fino al 23 agosto 2026, è articolata in quattro grandi sezioni: il Moderno, l’Eterno, il Ritratto e l’Arte sacra.L’iniziativa si inserisce nella visione programmatica del Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia, volta ad attivare, attraverso un'offerta culturale inedita, sinergie preziose tra collezionisti, enti prestatori e l'intera rete dei luoghi della cultura pugliesi.