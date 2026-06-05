Dal 12 al 14 giugno il 'Fish and Gin Festival' arriva a Galatina yra cocktail, street food di mare e spettacoli



Il centro storico si trasforma in un grande festival urbano diffuso tra cocktail, street food di mare, musica e installazioni luminose.





Dal 12 al 14 giugno 2026, ogni sera dalle ore 19:00 fino a tarda notte e con ingresso gratuito, il borgo antico di Galatina ospiterà il Fish And Gin Festival, diventando una vera urban nightlife destination a cielo aperto. Vicoli, piazze e corti storiche ospiteranno cocktail experience, street food di mare, installazioni luminose a cura di Lumino Creative Design di Mattia De Cagna e Light Design, DJ set, live music, performer itineranti e aree dedicate alla cultura della mixology contemporanea.





Il pesce sarà il protagonista assoluto dell'offerta gastronomica, trasformando il nucleo antico in una mappa di sapori che spazia da panini di mare, fritti e crudi fino a un'esclusiva oyster experience e alla cucina giapponese. Non mancheranno, tuttavia, proposte alternative a base di carne, soluzioni vegetariane e dolci pensate per soddisfare ogni palato. Questo percorso di gusto diffuso contemporaneo sarà guidata da una selezione di food partners d'eccellenza che comprende So Fish Oyster Bar, La Polperia, Strit Sud, Era Sciacquiti, Umami, Apulia Street Food e Lu Kosu.





La proposta beverage, presentata in collaborazione con il main partner Fever-Tree, trasformerà Galatina in una cocktail destination di rilievo nazionale grazie al coinvolgimento diretto dei locali del centro storico. I numeri di questa edizione vedono in campo oltre venti produttori da tutta Italia, più di cinquanta etichette di gin in degustazione, quaranta bartender coinvolti e ben sessanta signature drinks inediti creati appositamente per i tre giorni della manifestazione. Il percorso di degustazione si articolerà tra 10 cocktail bar e 18 postazioni fisse tra i vicoli di Galatina.





Quest'anno, un'attenzione speciale è rivolta al "Momento Aperitivo", in programma ogni sera dalle 19:00 alle 21:00. Si tratta di un vero e proprio momento clou dell'evento, pensato per valorizzare l'ampia gamma di prodotti dedicati, arricchito dal lancio di tantissimi prodotti nuovi e dalla distribuzione di gadget esclusivi per i partecipanti.





Tra i brand protagonisti e le selezioni speciali di questa edizione si annoverano Limoncè aperitivo, Aperol e SanBitter per l'area aperitivo e spirit, affiancati da una ricca selezione di gin composta da Malfy, Dr Gin, Presobene Gin, Solaro Capri Gin, Bobby’s, J Rose gin, Puntamari Gin, Mama Gin, Oli sin Gin, Gargano dry gin, Faraglioni dry Gin, Nu gin, Otranto gin e Sacara gin. A completare la proposta ci saranno l'intera linea della distilleria Pedro Ferreira, la linea Mita Spirits, Ron Legendario e un'esclusiva selezione curata da Mebimport group in collaborazione con Il Tonico, pluripremiato cocktail bar di Galatina. Sponsor tecnici Birra Agricola e Levissima. Il pubblico potrà così esplorare cocktail bar diffusi, assistere alle performance di guest bartender e sperimentare mirati percorsi di pairing.





Ogni sera, a partire dalle ore 19:00, la colonna sonora del festival si articolerà su tre postazioni musicali diffuse, a cui si aggiungerà una quarta area interamente dedicata a street performers, artisti itineranti e performance diffuse nel centro storico.





L'intero impianto visivo e sonoro sarà arricchito da una suggestiva Light Experience con installazioni luminose distribuite tra le corti.





La ricca programmazione artistica prevede per venerdì 12 giugno le esibizioni di Chico Perulli DJ, Charly, DJ Spike, Collettivo About Ape, Herta 'N' Roll, Mistura Louca, Tobia La Mare, Mimmo Negro DJ, Sandro Litti e i Just Hits Live.





Sabato 13 giugno la scena sarà affidata a Blastereo DJ, Freddy Codazzo, Bob Fire, Seba DJ, Giulio Caputo, Raffaella & Live Band, Sburio aka El Don, TV Color Trash & Roll Band, DJ Pia, Lamar DJ e Nikol Caloro.





La manifestazione si chiuderà domenica 14 giugno con la musica di Accasaccio, Cesko, Laerte & Michele Di Giacomo, Raffy DJ, Libera DJ, Giulio Cagnazzo, Santo Mighty Bass, Arturo Pedone & Gabriele Solazzo, Sandro Toffi e Lady DJ.





L'evento è realizzato anche grazie al supporto dei partner commerciali Spagnoletti 180 e Golden Eye Compro Oro.





Il format, nato nel 2018 e selezionato negli ultimi quattro anni tra i Grandi Eventi sostenuti da Regione Puglia, supererà il concetto tradizionale di evento in piazza per costruire un vero e proprio percorso urbano di gusto.





Per tre giorni il centro storico cambierà volto, accendendosi di colori, musica e atmosfere mediterranee in un grande festival urbano ad ingresso gratuito, pensato per residenti, turisti e visitatori provenienti da tutta la regione.





Per l’occasione saranno inoltre disponibili pacchetti experience dedicati a coppie, gruppi e comitive organizzate, con formule che uniranno degustazioni, ospitalità, food experience e scoperta del territorio.





Centro storico di Galatina

12 – 13 – 14 giugno 2026

Dalle ore 19:00 fino a tarda notte

Ingresso gratuito

Pacchetti experience al link: - TicketOne – Fish and Gin Festival 2026





Informazioni: