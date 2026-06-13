Bisceglie, nasce “VIAGGIO”: il nuovo clubbing culturale firmato Nicola Conte al Conchiglia Beach Club

BISCEGLIE - Un ritorno all’ascolto, alla qualità musicale e alla dimensione più autentica del club. È questa la filosofia di VIAGGIO, la nuova rassegna ideata e diretta artisticamente da Nicola Conte insieme all’imprenditore Nicola Pertuso, in programma nell’estate 2026 al Conchiglia Beach Club di Bisceglie. Tutti gli appuntamenti saranno a ingresso libero.

Più che una semplice rassegna musicale, VIAGGIO si propone come una vera e propria piattaforma culturale dedicata alla musica e alla socialità contemporanea, ispirata ai “listening places” delle grandi capitali internazionali, dove l’ascolto torna centrale e il vinile diventa protagonista dell’esperienza.

Il progetto unisce due anime della scena culturale pugliese: da un lato Nicola Conte, musicista e produttore di fama internazionale, da sempre attivo nella ricerca tra jazz, soul, world music ed elettronica d’autore; dall’altro Nicola Pertuso, imprenditore del settore hospitality e intrattenimento, legato da anni allo sviluppo della scena clubbing del Nord Barese. Il tutto anche nel segno della memoria condivisa del Fez, storico club barese che ha segnato la club culture italiana dagli anni Novanta.

Ogni appuntamento di VIAGGIO sarà costruito attorno a sessioni di ascolto in vinile, dj set e momenti di approfondimento culturale, con una particolare attenzione alla qualità del suono, alla selezione artistica e alla dimensione esperienziale. L’obiettivo è riportare il club alla sua funzione originaria: luogo di incontro, scoperta e scambio culturale.

La serata inaugurale è prevista per il 20 giugno e vedrà in consolle Cloud Danko, Valentina Iacovelli e Andrea Del Console, per aprire ufficialmente il percorso della rassegna.

Il calendario proseguirà con un programma che riunisce figure di rilievo della scena internazionale e nazionale, tra cui Nicola Conte e Nico Lahs con il progetto Tema Due, Bassolino, Volcov, LTJ Xperience, Gigi Testa, Sara Mautone e altri protagonisti della ricerca musicale contemporanea.

Tra i progetti in evidenza, Tema Due – firmato da Conte e Nico Lahs – esplora le connessioni tra spiritual jazz, elettronica e groove da club, mentre altri artisti porteranno selezioni che spaziano tra disco, funk, afrobeat, house e rare grooves, in un continuo dialogo tra passato e presente.

Con VIAGGIO, Bisceglie si inserisce nel circuito delle città europee che stanno ridefinendo la cultura del club come esperienza culturale complessa, puntando su ascolto, ricerca e qualità artistica. Un progetto che mira a valorizzare il territorio e a trasformarlo in un punto di riferimento per la musica contemporanea e le culture del suono.

Tutti gli eventi saranno gratuiti, con prenotazione obbligatoria.