San Giovanni Rotondo, assalto al bancomat nella notte: esplosione in piazza Europa

SAN GIOVANNI ROTONDO - Un boato nel cuore della notte ha svegliato i residenti di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, a seguito di un assalto allo sportello bancomat della filiale MPS situata in piazza Europa.

Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero collocato dell’esplosivo nella fessura del bancomat. La deflagrazione, avvenuta poco dopo, ha provocato ingenti danni alla struttura della banca e ha scosso l’intera area circostante, generando panico tra i residenti.

Al momento non è chiaro se i malviventi siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nella cassa automatica. L’entità dell’eventuale bottino è ancora in fase di verifica da parte degli inquirenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire le fasi dell’azione e identificare i responsabili.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti della zona, svegliati improvvisamente dall’esplosione e ancora scossi per quanto accaduto nel centro cittadino.