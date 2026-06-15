Bisceglie, scontro frontale tra auto e moto: muore un uomo di circa 50 anni

BISCEGLIE - Un uomo di circa 50 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Carrara Enziteto, nella zona artigianale di Bisceglie, nel nord Barese.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in sella alla propria moto quando si sarebbe verificato uno scontro frontale con un’auto. L’impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c’è stato nulla da fare: i soccorsi del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e stanno valutando la posizione del conducente dell’automobile coinvolta.