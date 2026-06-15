Lecce, presentazione libro 'Senza ombra di dubbio' di Stefano Petranca presso la Biblioteca OgniBene



LECCE - Martedì 16 giugno 2026 alle ore 19.30, la Biblioteca OgniBene di Lecce (Viale De Pietro 45) accoglierà la presentazione del libro “Senza ombra di dubbio. Storia di un successo alternativo”, di Stefano Petranca (a cura di Liana Sederino), edito da Edizioni Esperidi nella collana Vademecum. - Martedì 16 giugno 2026 alle ore 19.30, la Biblioteca OgniBene di Lecce (Viale De Pietro 45) accoglierà la presentazione del libro “Senza ombra di dubbio. Storia di un successo alternativo”, di Stefano Petranca (a cura di Liana Sederino), edito da Edizioni Esperidi nella collana Vademecum.





Introduce Marco Bello presidente dell’APS “Costruiamo insieme”; dialoga con l’autore Lara Costantini, docente, letture a cura Genny Lombardi. Info 3895661849 / 0832404612.





Questa la trama del libro. È ancora bambino, Stefano, quando gli viene diagnosticata una patologia oculare che lo porterà pian piano alla cecità nonostante la quale non perde la voglia di reagire e combattere, in una sola parola: vivere. Dopo la scuola media segue il corso per centralinisti a Firenze, si sposa e forma una famiglia. In questo libro narra la storia della sua vita, molto spesso in salita, per portare una testimonianza di coraggio e resilienza. Oggi Stefano è l’uomo della sfida: svolge regolarmente maratone, è stato scelto dal Coni quale tedoforo per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, si presta ad incontrare studenti di tutte le età per racontare la sua vita. L’ultima impresa: la partecipazione al viaggio in macchina in Sud America con il progetto Wonder Way.





Per quel che riguarda l'autore, Stefano Petranca (Milano 1976) vive a Corigliano d’Otranto ed opera come centralinista presso il comune di Maglie. Ancora bambino, gli viene diagnosticata una retinite pigmentosa che lo porterà negli anni a seguire, alla cecità. Ha scritto questo libro per portare la sua testimonianza di coraggio e resilienza.





“Senza ombra di dubbio. Storia di un successo alternativo" di Stefano Petranca

(a cura di Liana Sederino), collana VadeMeCum

pp. 74, ISBN 978-88-5534-228-5, 15.00 €, Edizioni Esperidi, Marzo 2026



