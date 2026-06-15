Conversano, Chiusura temporanea degli edifici comunali e scolastici per sospensione dell’erogazione idrica del 16 giugno 2026



CONVERSANO (BA) - Il Sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, informa la cittadinanza che, a seguito della comunicazione pervenuta da Acquedotto Pugliese(prot. n. 43632/2026 del 12 giugno 2026), è stata programmata una sospensione dell’erogazione idrica sull’intero abitato di Conversano dalle ore 9:00 del 16 giugno 2026 alle ore 6:00 del 17 giugno 2026, per complessive 21 ore. - Il Sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, informa la cittadinanza che, a seguito della comunicazione pervenuta da Acquedotto Pugliese(prot. n. 43632/2026 del 12 giugno 2026), è stata programmata una sospensione dell’erogazione idrica sull’intero abitato di Conversano dalle ore 9:00 del 16 giugno 2026 alle ore 6:00 del 17 giugno 2026, per complessive 21 ore.





L’intervento, necessario per la manutenzione straordinaria delle apparecchiature di regolazione e controllo della pressione lungo la condotta primaria di alimentazione, interesserà tutte le utenze cittadine, incluse le contrade verso il mare, con le sole eccezioni delle utenze su SP240 – Via Castellana fino all’incrocio con strada vicinale Quattrolinari e su Via Castiglione (zona industriale).





Chiusura degli edifici pubblici





Considerata l’impossibilità di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie durante l’interruzione, con Ordinanza Sindacale n. 200/2026 è stata disposta la chiusura dei seguenti edifici dalle ore 9:00 del 16 giugno alle ore 6:00 del 17 giugno:

- Palazzo Municipale

- Complesso Santa Chiara

- Uffici SUAP

- Palazzo della Polizia Locale

- Spazi del Museo (Castello e ex Monastero San Benedetto)

- Biblioteca “Marangelli”

- Tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado

- Edifici socio-sanitari e bagni pubblici

- Spazi delle associazioni presso l’Ex Macello

- Cimitero comunale e uffici annessi

- Centri anziani di Piazza Battisti e Piazza XX Settembre

Saranno garantiti, ove possibile, i soli servizi essenziali: emergenza, protezione civile, polizia locale, stato civile e anagrafe.





Accesso straordinario alle scuole





Con apposita nota del 14 giugno 2026, il Sindaco ha inoltre autorizzato, in via eccezionale, l’accesso ai plessi scolastici esclusivamente per attività indifferibili e legate a esigenze straordinarie segnalate dai Dirigenti Scolastici.





Servizio autobotte





Acquedotto Pugliese ha predisposto un’autobotte a disposizione della cittadinanza, posizionata in Piazza Castello – fronte Villa Comunale.





"Comprendiamo i disagi che questa sospensione potrà arrecare, ma si tratta di interventi necessari per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio idrico, fatto salvo che la scelta delle date non dipende assolutamente dalla nostra volontà. Abbiamo adottato tutte le misure utili a tutelare la salute pubblica e a garantire la sicurezza degli edifici comunali e scolastici. Ringrazio i cittadini per la collaborazione e invito tutti a organizzarsi per tempo. L’Amministrazione rimane a disposizione per ogni esigenza e monitorerà costantemente la situazione" ha dichiarato il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio.