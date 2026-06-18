Bitonto celebra la Festa della Musica con “A Street for ART”

BITONTO - Sabato 21 giugno Bitonto si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto in occasione della Festa della Musica e del settimo anniversario di Asteria Space, che organizza l’eventoin collaborazione con il Comune di Bitonto.

Per l’intera giornata il centro cittadino e il borgo antico ospiteranno concerti, mostre, presentazioni letterarie e performance artistiche diffuse tra Piazza Moro e alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico.

Cuore della manifestazione sarà il palco allestito nei pressi della sede di Asteria Space, dove dalle ore 19 si alterneranno l’esibizione pianistica di Gaetano De Giosa, l’inaugurazione della mostra dell’artista Sylvia Schorn e la presentazione del romanzo Speranza della giornalista e scrittrice Irene Gianeselli. La serata proseguirà con il live di Gianni Masci e il progetto “Resonant Ritual”, un viaggio sonoro tra chitarra acustica, elettronica e suggestioni mediterranee.

Parallelamente, dalle ore 20, cinque luoghi simbolo del centro antico ospiteranno concerti dedicati al cantautorato, alla musica popolare e alle contaminazioni internazionali. Sul palco si esibiranno Les Oiseaux de Passage, Mariano Casulli, Benedetta Lusito e Antonio Errico, il progetto Abbàscə e il duo formato da Mike Gregucci e Davide Esposito.

La manifestazione prenderà il via già venerdì 20 giugno a Palombaio, con il concerto “Pizziche e Tarante” dei Folkemigra in Piazza Milite Ignoto.

A sette anni dalla sua nascita, Asteria Space celebra così il proprio percorso culturale coinvolgendo l’intera città in una festa dedicata alla musica, alla creatività e alla partecipazione, confermandosi tra le realtà culturali più attive del territorio.