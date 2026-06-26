Bitonto, Il Comune riattiva il Punto di accoglienza “Estate Si_Cura” in via Matteotti e nelle frazioni di Palombaio e Mariotto

BITONTO - Per affrontare l’emergenza caldo, il Comune di Bitonto riattiva il Punto di accoglienza “Estate Si_Cura”, presidiato dai volontari della Croce Rossa Italiana, nella sede del polo socio-sanitario “SOStenere” in via Matteotti 4. In alcuni giorni della settimana, secondo un calendario prestabilito, sarà possibile avere assistenza anche nelle sedi della delegazione comunale di Palombaio e MariottoIl centro bitontino sarà operativo dal 27 giugno (ore 10-12, come per tutti i sabati), mentre dal lunedì al venerdì sarà aperto dalle ore 10-12 e al pomeriggio dalle 17 alle 19. I volontari garantiranno ai cittadini la possibilità di sostare in ambiente climatizzato, ricevere informazioni e consigli per affrontare il caldo, ricevere assistenza e misurazione della pressione arteriosa. Prevista anche la distribuzione di acqua fresca e bevande. Negli stessi giorni e negli stessi orari si potrà contattare lo sportello telefonicamente, chiamando il numero 333 8061844, per usufruire in caso di urgenza anche dei servizi Pronto spesa e Pronto farmaci, con la possibilità di consegnare a casa prodotti di prima necessità e medicinali.Il sindaco Francesco Paolo Ricci e l’assessora alle politiche sociali, Lizia Dagostino, invitano la popolazione, in particolare gli anziani e i soggetti fragili e vulnerabili, a seguire le norme comportamentali suggerite dal Ministero della Salute nell’opuscolo “Proteggiamoci dal caldo. 10 consigli utili”.Si ricorda, infine, che sino al 31 agosto, per effetto di un’ordinanza regionale, è vietato lavorare all’aperto dalle ore 12,30 alle 16.L’iniziativa per affrontare l’emergenza caldo fa parte del programma SOStenere, la rete di sportelli per l’integrazione socio-sanitaria e il benessere di tutta la comunità, che il Comune di Bitonto ha avviato tre anni fa. Il polo socio-sanitario si rivolge a singoli utenti e famiglie in condizione di fragilità e di povertà estrema, con l’obiettivo di realizzare interventi mirati per integrare la rete dei servizi sociali e sanitari locali esistenti. E’ un progetto che intende promuovere la salute e il benessere dei cittadini grazie alla rete costituita dalla Fondazione Giovanni XXIII Ets, a cui è stata affidata anche la funzione di coordinamento, dalla Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano Ets e dalla cooperativa sociale Zip.H, garantendo attività di informazione, prevenzione, consulenza e orientamento in materia di salute, supporto per l’accesso ai servizi attivi sul territorio e opportunità di fruire a titolo gratuito di prestazioni socio-sanitarie grazie a un’equipe multidisciplinare di professionisti e volontari.Il programma SOStenere ha un'importante finalità socio-sanitaria che fa leva sulla capacità di fare rete, attraverso la piena collaborazione tra privato sociale e pubblico nella realizzazione di una iniziativa che punta a rendere operativo un sistema integrato di interventi e servizi alla persona sul territorio di Bitonto e Palo del Colle per il benessere di tutta la comunità.