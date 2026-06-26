Bitonto, torna “Visioni Periferiche”: il cinema d’autore arriva alla Cittadella del Bambino

Da venerdì 3 luglio torna a Bitonto “Visioni Periferiche”, il festival che porta il cinema d’autore fuori dai luoghi tradizionali e trasforma la periferia urbana in uno spazio di cultura, confronto e partecipazione.

La quarta edizione della rassegna si apre alla Cittadella del Bambino (ex Contessa), ormai diventata un vero cinema all’aperto capace di richiamare centinaia di spettatori: nella scorsa edizione sono state registrate circa 700 presenze per serata.

In programma sette appuntamenti, due dei quali dedicati ai più giovani, con proiezioni gratuite fino al 30 luglio. Un mese di cinema, incontri con registi e attori, laboratori, musica e momenti di socialità per costruire un’esperienza collettiva capace di coinvolgere pubblici diversi.

In una città che dal 2024 non dispone più di un cinema, “Visioni Periferiche” assume il ruolo di presidio culturale, portando sul territorio film di qualità e creando occasioni di incontro tra comunità, professionisti del settore e spettatori.

La manifestazione è patrocinata da Regione Puglia, Comune di Bitonto, Apulia Film Commission e Fondazione Vincenzo Casillo ed è organizzata dal Collettivo Keep Rolling, gruppo di professionisti under 35 impegnato nella valorizzazione del territorio attraverso iniziative culturali e sociali. La direzione artistica è affidata a Nicolò Ventafridda.

«Con la quarta edizione di Visioni Periferiche segniamo un ulteriore ampliamento della rassegna: cinque settimane per sette appuntamenti – spiega il direttore artistico Nicolò Ventafridda – con una selezione di titoli coraggiosi e affascinanti del cinema italiano contemporaneo e una sezione dedicata alle giovani generazioni e alle famiglie. Guardiamo a un cinema genuino, capace di dialogare con il pubblico e raccontare nuove storie».

Il programma

L’apertura è affidata a venerdì 3 luglio con la proiezione di “Il maestro” (2025), film presentato all’82ª Mostra del Cinema di Venezia, alla presenza del regista Andrea Di Stefano.

La rassegna proseguirà:

giovedì 9 luglio con “Vermiglio” (2024) di Maura Delpero, vincitore del Leone d’Argento alla 81ª Mostra del Cinema di Venezia e di sette David di Donatello, con la presenza della regista;

sabato 18 luglio con “Hey Joe” (2024) di Claudio Giovannesi, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024, con il regista ospite della serata;

venerdì 24 luglio con “Un anno di scuola” (2025) di Laura Samani, premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con il riconoscimento per il miglior attore a Giacomo Covi, con l’attrice protagonista Stella Wendick;

giovedì 30 luglio con “Duse” (2025) di Pietro Marcello, alla presenza dell’attrice Gaja Masciale.



