Trani, a Palazzo delle Arti Beltrani torna il teatro di improvvisazione con “Patatяak”

Prosegue a Palazzo delle Arti Beltrani di Trani la quinta edizione di “Teatro a Corte - Premio nazionale Giovanni Macchia”, la rassegna dedicata al teatro brillante e alle compagnie provenienti da tutta Italia, inserita nella prestigiosa decima stagione artistica del contenitore culturale tranese.

Sabato 4 luglio 2026, con ingresso alle ore 20.30 e inizio spettacolo alle ore 21, il cartellone ospiterà il secondo appuntamento della manifestazione con “Patatяak”, spettacolo di improvvisazione teatrale portato in scena dalla compagnia Teatro Irregolare di Bari con la regia di Lorenzo Vicenti.

Originariamente previsto per il 27 giugno, l’appuntamento è stato riprogrammato e proporrà al pubblico un’esperienza scenica originale e imprevedibile, nella quale la distanza tra attori e spettatori viene completamente abbattuta. “Patatяak” è infatti uno spettacolo ad alta interazione: il pubblico non è un semplice osservatore, ma diventa parte integrante della creazione narrativa.

Parole, suggestioni, emozioni e spunti forniti dalla platea vengono trasformati in tempo reale dagli interpreti in scene, situazioni e racconti sempre nuovi. Ogni replica diventa così unica, costruita sull’energia della sala e sulla capacità degli attori di ascoltare, reagire e reinventare continuamente la narrazione.

Lo spettacolo si sviluppa attraverso una successione di quadri improvvisati che alternano comicità, atmosfere surreali e momenti più emozionanti, accompagnando il pubblico in un viaggio teatrale dinamico e coinvolgente. La regia punta su un crescendo di partecipazione: dall’apertura iniziale, pensata per creare immediatamente un rapporto diretto con gli spettatori, fino ai momenti in cui il confine tra palcoscenico e platea arriva quasi a scomparire.

Sul palco saranno protagonisti cinque attori e un presentatore, chiamati a dare vita a un meccanismo teatrale fondato sulla creatività condivisa e sulla capacità di trasformare l’imprevisto in spettacolo.

Il Premio dedicato a Giovanni Macchia

La rassegna “Teatro a Corte” è legata al Premio nazionale Giovanni Macchia, dedicato al grande critico letterario e studioso del teatro nato a Trani nel 1912, tra le figure più importanti della cultura italiana del Novecento.

Il premio viene assegnato allo spettacolo più apprezzato dal pubblico durante la manifestazione, attraverso il voto espresso dagli spettatori al termine delle rappresentazioni. L’obiettivo è valorizzare il teatro contemporaneo e mantenere vivo il legame con una delle personalità più illustri della storia culturale tranese.

La direzione artistica della stagione di Palazzo delle Arti Beltrani è curata da Niki Battaglia, che ha voluto dedicare la rassegna alla memoria di Macchia collegandola al cartellone teatrale della Corte “Davide Santorsola”.

Gli appuntamenti successivi

Dopo “Patatяak”, la rassegna proseguirà per tutto il mese di luglio con altri due appuntamenti: sabato 11 luglio andrà in scena “Venerdì 17 - Due preti di troppo”, produzione della compagnia Camomilla a Colazione di Visciano (Napoli); sabato 25 luglio chiusura con “Gran Varietà”, spettacolo fuori concorso a cura della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie-Trani, una serata tra musica, poesia, esibizioni e intrattenimento.

La stagione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani è realizzata da Delle Arti OdV ETS con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio gratuito della Rete Musei di Puglia e la collaborazione di partner culturali del territorio.

I biglietti per “Patatяak” sono disponibili con prezzi differenziati: 15 euro per la poltronissima numerata (12 euro ridotto soci partner) e 12 euro per il posto non numerato (10 euro ridotto soci partner).

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani, aperto dal martedì alla domenica dalle 16 alle 21, oppure tramite i canali dedicati della rassegna.



